Martín Garrido: “Hemos demostrado en la gestión, que somos la única fuerza opositora”

Daniel Burchkardt y Martín Garrido, referentes del espacio político “Unidad Ciudadana”, visitaron LU 24 y agradecieron la colaboración de quienes los acompañaron con su voto en las PASO. También consideraron que son “la única fuerza opositora” de cara a las elecciones en octubre próximo.

“Queremos agradecer a la gente que nos acompañó; al equipo de trabajo que fue parte de la labor mancomunada; gente joven; nueva; con algunas primeras armas en la política y no hemos parado. Tuvimos una reunión ayer de trabajo bastante numerosa y empezamos a repartir funciones del trabajo que tendremos por los próximos 60 días”, indicó, Burchkardt.

Por su parte, el edil Garrido, dijo en el inicio de su relato: “queremos ser la voz, de los que no tienen voz. La lista la conforman personas comunes; el trabajo que tenemos ahora es mostrarles que hace cada uno de ellos. Escucharlos y buscarles la respuesta y demostrar que somos la única fuerza que puede frenar el desastre de país que estamos teniendo”.

A nivel local, recordó que “cuando empezamos a abrir los sobres, festejamos el resultado de un trabajo de mucho tiempo; haber obtenido más votos que en el 2015, con un porcentaje menos de padrón que no fue a votar; haber estado a 500 votos del vecinalismo con toda su estructura. Creemos que creceremos mucho de lugar, para pelear un segundo o tercer lugar en octubre. No somos un armadito para las listas y mostrar algo que no somos. No somos globitos. Nos estamos posicionando para pelear el municipio en el 2019”.

Además Garrido consideró que “para que haya pluralidad en el Concejo Deliberante, debería haberla en ideología y habría dos fuerzas y media con igual ideología, porque Massa es Macri, eso se ha visto muchas veces en el Concejo. Hemos demostrado nosotros en la gestión, que somos la única fuerza opositora. En la campaña todo el mundo hablaba de Cristina, cuando hace casi dos años que no gobierna”, expresó.