Martín Garrido: “la gente en la calle no pregunta por Randazzo”

Martín Garrido, concejal por el Frente para la Victoria y dirigente de La Cámpora, ratificó el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner en ese espacio, al que calificó como “mucho más amplio que el peronismo, ya que incluye como frente a otros partidos, incluso a la misma Unión Cívica Radical. Aunque la columna vertebral sea el PJ, estamos escuchándolos a todos porque todos son importantes”.

“Cualquier compañero que esté en nuestros espacios puede tener la necesidad de participar, pero entendemos que no es momento este para dirimir cuestiones internas. Hay que escuchar a la gente, se nos pide unidad, y se nos pide estar a la altura, además de que es la misma gente la que nos indica que quien conduce esa unidad es Cristina Fernández de Kirchner. Es válido que los compañeros del randazzismo quieran tener su chance, pero los que seguimos caminando la calle, escuchamos al pueblo y no nos pregunta por Randazzo”, sostuvo.

“Cuto Moreno no se movió de lugar”

“Nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, pero somos peronistas. Y no podemos permitir que en nuestras listas haya gente que un día después haga todo lo contrario de lo que quiere el pueblo que los eligió. No puede haber más Bossios, ni Romeros, ni De Benedettos”, apuntó Garrido. Y en este sentido, aseguró que “por más diferencias que hayamos podido tener, dirigentes como Cuto Moreno no se han movido de lugar en estos últimos tiempos, e incluso han reclamado por los derechos que la gente está perdiendo”.

Finalmente, respecto de una posible interna con el sector del randazzismo, Garrido señaló que “nosotros queremos dejar de hablar de internas y de otros compañeros, queremos hablar de los problemas de la gente. Pero seguimos en el mismo lugar: estamos con Cristina”.