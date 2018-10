Martín Garrido lanzó “Militancia Ciudadana”: “el acto de mayor volumen es el de la Mesa Sindical”

En el Día de la Lealtad, el concejal Martín Garrido dio a conocer oficialmente su nueva agrupación, “Militancia Ciudadana”, y advirtió que de los tres actos que se van a realizar hoy, “el de mayor volumen y adhesión de los compañeros es el de la Mesa Sindical”. Aseguró, no obstante, que con Cristina Fernández de Kirchner como conductora, seguirá “trabajando por la unidad, porque se puede construir sin depender de lo que a nivel nacional decidan los dirigentes que por distintos motivos no suelen bajar a Tres Arroyos”.

Garrido anticipó que en pocos días presentará en sociedad a su equipo, pero destacó el trabajo del interbloque. “Con Pity (Federico) tenemos una gran relación; es muy fácil decir hoy la palabra traidor pero no es el momento, porque el pueblo está sufriendo. Y Pity no le votó el Presupuesto a Macri. Todos coincidimos en que hay que trabajar por la unidad, pero si no se da, habrá que ir a una gran PASO, que justamente nos permite eso, que lidere quien gana y el resto acompañe. El peronismo viene manteniendo la misma cantidad de votos, y con ese volumen estamos en condiciones de pelear el Municipio, y no podemos desaprovechar la oportunidad”, sostuvo.