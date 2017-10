Martín Garrido: “las autoridades del Concejo surgen de un acuerdo político”

El edil del Frente para la Victoria, Martín Garrido, aseguró que el futuro bloque de Unidad Ciudadana “estará en condiciones, por el trabajo que hemos venido haciendo en el Concejo y siendo el único bloque que ha presentado iniciativas sobre todos los barrios y localidades, de formar parte de las autoridades del Cuerpo”, y advirtió que la elección de la conducción del Deliberativo “surge del acuerdo político, y no hay ninguna cuestión ‘moral’ como algunos pretenden hacer ver, ya que la Ley Orgánica y el Reglamento Interno no prevén nada más que eso”.

“Es real que hay conversaciones de pasillo, pero ni siquiera nos hemos reunido con los futuros integrantes del bloque para tratar el tema. Lo real es que no necesariamente tiene que ser la fuerza ganadora la que presida el Concejo, máxime teniendo en cuenta que ni siquiera será el bloque mayoritario”, argumentó el edil.

Finalmente, sostuvo que esta nueva conformación del Cuerpo “ va a ser interesante no sólo para la elección de autoridades sino también para la propia dinámica de nuestro trabajo. Hay muchos proyectos nuestros que fueron rechazados por la mayoría automática del Vecinalismo y hoy, teniendo en cuenta que otros bloques apuntan en ese sentido, podemos reflotar”, sostuvo Garrido.