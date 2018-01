Martín Oviedo debutó en el escenario de Jesús María: Rafa Pratula pasó al frente en Gurupa Surera

El dorreguense Martín Oviedo, conductor de Amanecer Sureño junto a Mario Escurdia, tuvo su debut y animó las primeras jineteadas en el escenario mayor festival de Jesús María. “Es una alegría y un orgullo”, expresó en su cuenta de Facebook al tiempo que agradeció a la organización y a Mario por permitírselo.

En el campeonato argentino de jineteada, el nuevo puntero de Basto con Encimera es Mario Núñez jinete de Misiones, que se lució frente al palco Felix Gigena Luque en la Petaca de Fossatti-Mondino.

Los diez puntos obtenidos (segunda mejor monta) lo ponen con un acumulado de 44.66, y la expectativa de tener su debut como campeón en esta tierra.

Su escolta es Víctor Sena, de Santa Nina (Entre Ríos) que tuvo una gran actuación de 9.33 puntos en el Muñeco de Juan Sierra, llegando a un acumulado de 43.65 que lo hicieron escalar a la segunda colocación.

Diego Borda (Capital Federal), que perdió el liderazgo, tuvo una regular tarea en el Cuervo de Paolasso, en lo que fue la monta inicial de la jornada. Quedó cuarto, con 40.97 puntos.

Otro de los competidores que pide pista es Eduardo Argañaraz, oriundo de Corzuela (Chaco) y campeón de esta especialidad en 2011. Está tercero con 41 puntos, señaló La Dorrego.

Gurupa Surera tiene como puntero al campeón defensor, Emilio Rafael Prátula

El crédito de Coronel Pringles y de Coronel Dorrego demostró en el 7 Luces de Santa Cruz que tiene todas las condiciones para volver a encender la llama festivalera en 2019. Sacó 8 puntos y acumula 46,33 unidades.

La particularidad del reservado fue que, mientras estaba siendo preparando en el palenque número 2 para su largada, realizó un movimiento brusco que lesionó al histórico delegado de Jesús María, Carlos Antonino “Cabezón” Cisterna.

Alejandro Ramos, otro excampeón (aunque en Basto en 2016) obtuvo 7,33 puntos en el Heredero de Juan Sierra y volvió al segundo puesto (43,99).

Ramos, hombre de Santa Rosa (La Pampa), viene de una familia con honores: su papá Alfredo fue campeón en 2001 de la Gurupa, mientras que su hermano Alfredo (h) fue campeón en Basto en 2017.

Sí bien perdió el liderazgo luego de una floja performance, el bonaerense Damián Devicenci se mantiene expectante.

Acumula 42,99 puntos, luego de haber sido calificado con 3 puntos en el Argentino de Rendo-Ramos.

En Crina Limpia hubo caída para Ricardo Pucheta (Jesús María). El Don Sirilo de Santa Cruz lo derribó un segundo antes del toque de campana.

A pesar de no sumar y perder la cima, el correntino tiene bien en claro el panorama en su especialidad y no desespera: es la segunda vez que no supera los ocho segundos que requiere la crina. Bajó a la cuarta posición, quedando en 30,33 puntos.

Oscar Lucero (La Rioja), sabiendo el traspié de Pucheta, deleitó a la multitud en el Taita de Rendo-Ramos para ganar la noche con 9 puntos y subirse por primera vez al liderazgo. Tiene en total 35,32 unidades.

También se destacó Joaquín Griolo (Misiones), que lleva acumulados 33,32, luego de una monta de 6,33 puntos en el Carpincho de Fossatti-Mondino.

Rafael Safons (Brasil), Gustavo Jacobo (Catamarca) y Rodrigo Rubiera (Santiago del Estero) pueden dar el zarpazo en una categoría compleja.

Por otra parte, el Jinetes de la Patria tuvo la última ronda de Gurupa Surera, con un triunfo para Mauro Fazi en el Ranchero de Cocco.

El jinete de Sinsacate, campeón en Crina en 2015, se recuperó luego de que Álvaro Revol (Rendo-Ramos) ganara la Crina Limpia.

El jueves comenzará la rueda de Basto con Encimera, con la participación destacada de Pachi Maine, ganador de dos rondas.

La jornada de la víspera también será inolvidable para Martín Oviedo, ya que por primera vez relató jineteadas en el escenario mayor de Jesús María.

PUNTAJE ACUMULADO

Bastos con Encimera

Nº JINETE DELEGACIÓN PUNTOS

1 NUÑEZ MARIO MISIONES 44.66

2 SENA VICTOR ATILIO ENTRE RIOS 43.65

3 ARGAÑARAZ EDUARDO CHACO 41.00

4 BORDA DIEGO ANDRES Capital Federal 40.97

5 RIONDA DIEGO CARLOS LA RIOJA 39.66

6 GARCIA MIGUEL ALEJANDRO CORRIENTES 36.65

7 PRATULA LUIS ANTONIO JESUS MARIA 35.99

8 ZARAZAGA MAURICIO CORDOBA 34.32

9 VALLEJOS VICTOR PARAGUAY 33.32

10 GUEVARA PABLO SAN LUIS 33.00

Gurupa Surera

Nº JINETE DELEGACIÓN PUNTOS

1 PRATULA EMILIO RAFAEL JESUS MARIA 46.33

2 RAMOS ALEJANDRO CRUZ LA PAMPA 43.99

3 DEVICENTI DAMIAN BUENOS AIRES 42.99

4 BAZAN MAXIMILIANO LA RIOJA 42.66

5 ZABALA JOAQUIN Capital Federal 41.00

6 CANTERO BRUNO RAFAEL MISIONES 34.31

7 GARCIA GASTON EXEQUIEL FORMOSA 33.99

8 RIOS FRANCISCO CHILE 33.98

9 BERRA IGNACIO NICOLAS SANTA CRUZ 29.66

10 FERREYRA DAMIAN CATAMARCA 28.66

Crina Limpia

Nº JINETE DELEGACIÓN PUNTOS

1 LUCERO OSCAR ALBERTO LA RIOJA 35.32

2 GRIOLO JOAQUIN MISIONES 33.32

3 SAFONS RAFAEL BRASIL 30.66

4 PUCHETA RICARDO JESUS MARIA 30.33

5 JACOBO GUSTAVO CATAMARCA 30.32

6 RUBIERA RODRIGO Sgo.del Estero 28.32

7 GRIOLIO NAHUEL CORRIENTES 26.99

8 GARCIA DARIO RIO NEGRO 26.33

9 GOMEZ ALCIDES PATRICIO LA PAMPA 26.33

10 LEDESMA CRISTIAN BUENOS AIRES 20.66