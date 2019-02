Martín Rodríguez Blanco baila esta noche en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín

El joven y reconocido Director de la Academia de Danzas El Caldén de nuestra ciudad, Martín Rodríguez Blanco, bailará una vez más en el escenario Atahualpa Yupanqui del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2019 esta noche en su apertura, como parte del Ballet Camin y en el marco del 25° aniversario de este último.

“Es un placer estar en estos 25 años del Ballet Camin, que particularmente me ha dado un montón, como me ha dado Córdoba y Cosquín. Súper contento; orgulloso y emocionado como la primera vez allá en el 2008 que tuve la oportunidad de pisar este escenario y este festival”, sostuvo esta mañana a LU24.

Rodríguez Blanco mencionó que “Desde los comienzos del Ballet hasta el 2010, hicieron la convocatoria a los ex bailarines, para compartir todos juntos lo que han sido estos años del ballet, y llamaron a algunos de los ex bailarines si podían estar acá y hoy tuvimos el ensayo, para ensamblarnos con el Ballet Oficial actual, y pudimos fijar los lugares para la noche”, comentó.

“Es algo simple pero muy emocionante. Después del himno entramos los ex bailarines y hacemos una zamba ideada para nosotros en letra y música. Tengo un plano adelante y contento por el reconocimiento. Cosquín es para el reencuentro y el disfrute. Los que hemos tenido la posibilidad de ser parte, se nos llena el pecho de emoción y gratitud con la gente que dirige y hace todo esto posible”, expresó el joven tresarroyense.

Reconoció además que “Siempre Cosquín me recarga de energía un montón y me da apertura a lo nuevo y al folklore que es lo que nosotros hacemos”.

Como Presidente además del Club Español de nuestra ciudad y en coincidencia con el 84 aniversario de la institución, indicó: “Desde lo institucional seguimos trabajando para nuestra cultura tresarroyense, siempre generando este espacio para niños, jóvenes y adultos, de contención y aprendizaje y apostando siempre al trabajo mancomunado con la ciudad, con las instituciones locales, el municipio que tanto nos apoya, y los medios de comunicación que difunden nuestras actividades. Seguimos apostando por más años de vida institucional, de identidad español y de trabajo artístico”, finalizó.