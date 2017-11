Martín Santini realizó un trabajó con su impresora 3D para el submarino ARA San Juan

Martín Santini será distinguido el próximo viernes con un Premio Agua Clara 2017 por ser un joven emprendedor que se encuentra desarrollando su propia impresora 3D. En comunicación con LU 24 dijo estar sorprendido y que ni siquiera pensó que alguien lo iba a tener en cuenta.

También habló sobre su relación con el submarino ARA San Juan y contó que “haces unos meses tuve la suerte de hacer una pequeña parte impresa que iba en el submarino y tuve la suerte de ir y me dieron un recorrido dentro del submarino con la tripulación, un día que estaba en mantenimiento”.

Sobre el trabajo que realizó explicó que “era una llave que ponía en foco la cámara del periscopio, el visor, la llave se les rompió y yo le hice un repuesto nada más y se los entregue sin ningún tipo de costo”.

Al mismo tiempo Santini describió su experiencia dentro del ARA San Juan: “Adentro es muy pequeño, el espacio es limitado, hay palancas, cables y cosas por todos lados, todo tiene su lugar, hay que ser muy cuidadoso, el techo es bajo, y es raro. Fue la primera y única vez que me subí a un submarino y me encantó la ingeniera que tiene el submarino, es una máquina de 1985 y como se diseña y como esta ingenierilmente pensada me partió la cabeza”.

Cuando se enteró ayer a la mañana que pudo haber una explosión expresó que sintió mucha lastima: “Cuando llegue a mi casa me acorde de la gente que yo había visto, del comandante con quien había hablado, con Andrés, y entré al WhatsApp porque lo tenía agendado, y ahí fue que vi que tenía dos hijos, y ahí sinceramente me puse a llorar porque no lo he podido asimilar todavía, y aun no lo creo. Tengo la esperanza de que puede pasar algo bueno”, finalizó.