Mascioli atribuyó “un error de tipeo” el horario de ingreso a su local nocturno

La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante ayer envió una nota a la Secretaría de Seguridad luego de que se registrara que el local nocturno MGM publicara que mañana viernes se podía entrar gratis hasta las 2:45 am y que se estaría incumpliendo la Ley de Nocturnidad que dice que el ingreso es hasta las 2 am.

Por este motivo Mariano Mascioli, dueño de MGM, aclaró por LU 24 que fue un error gráfico y que se virilizó luego por redes sociales. “Ya se modificó el horario y me comunique con las autoridades y la Secretaría de Seguridad para aclararlo también”, dijo.

Además se mostró indignado por la postura de la concejal de Cambiemos Daiana De Grazia: “No es un tema para trabajar de firme y elevar una nota por un simple error de tipeo o error de tiempo por media hora cuando tenemos cientos de problemas 10 veces más grandes en Tres Arroyos, cuando la noche con todos los controles la han ido destruyendo, pareciera que no se ve la realidad cuando en el centro se está subsistiendo más que viviendo debido a todos los aumentos”.

“Se nota que es una concejal de Cambiemos y no ve la realidad que se vive en el centro y está preocupada por si hubo un error de tipeo. Yo la invitaría a la concejal y a toda la gente que hay cosas muchas más importantes para plantearle a un secretario de seguridad en este tema de menores”, agregó.

Y finalizó: “Soy una persona de trabajo, puedo cometer errores”.