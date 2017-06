Massa sobre candidatura de Garate a LU 24: “Hay que vivirlo no como un premio, sino como una responsabilidad”

En momentos en que la Cámara de Diputados debate la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que busca castigar a las empresas involucradas en hechos de corrupción, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa se tomó unos minutos para hablar con LU 24 sobre diversos temas.

En primer lugar consultado sobre la candidatura de Pablo Garate para renovar en la legislatura bonaerense indicó: “Pablo tiene la responsabilidad de liderar una lista, de liderar un equipo en esa región y esa responsabilidad genera obligaciones, no derechos. Te genera obligación de ser absolutamente vehemente en la defensa de Tres Arroyos, en la defensa de su región. Hay que vivirlo no como un premio, sino como una responsabilidad”.

Ley de Responsabilidad Penal Empresaria

“Yo no quiero políticos o empresarios que esperen el juicio en libertad, quiero que cuando se les comprueben el cohecho estén presos en la cárcel”, dijo Massa sobre la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria.

Asimismo, añadió que “es fundamental que se apruebe la Ley de Extinción de Dominio, que es de mi autoría y está en el Senado. Que se den cuenta que los argentinos no solo quieren que los que robaron vayan presos, sino que devuelvan lo que se robaron, y que con esta ley el Estado va a poder recuperar la propiedad de esos bienes”.

1País: “Definir la Argentina del futuro”

Sobre la conformación de las listas indicó: “La Argentina necesita una alternativa de futuro. Hay algunos que prefieren discutir el pasado para tapar el presente, hay otros que pretenden discutir el presente y tapar el pasado, nosotros lo que pretendemos es resolver los problemas que tenemos hoy y definir la Argentina del futuro porque, que la Argentina quede condena a tener que elegir entre un gobierno para ladrones o un gobierno para ricos, es una muy mala elección”.

"Bajemos los precios"

“Es una ley que permite que cada familia de la Argentina recupere 450 y 1000 pesos de su ingreso a partir de la eliminación en medicamentos y en los 11 productos de la canasta básica del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En medicamentos es sobre la venta en laboratorios, droguerías y en el caso de los alimentos sobre los productos en el almacén o en el supermercado. En paralelo estamos planteando que en el fondo sirva para descontar el IVA en las tarifas de luz y de gas”, explicó sobre la ley "bajemos los precios".

Bicicleta financiera

También se lo consultó sobre qué opina que la BBC haya dicho que “la bicicleta financiera” es un símbolo del gobierno de Macri: “El gobierno tienen un enfoque demasiado financiero de la economía, le presta atención a los grandes bancos y además tienen acumulada grandes ganancias, el año pasado y este año, y se olvida que lo más importante, que el mayor creador de empleo en la Argentina es el comerciante pequeño, mediano productor y mediano empresario. 72 de cada 100 empleos son de pymes”.

Libres del Sur

Finalmente hizo referencia a la baja de Libres del Sur de las listas bonaerenses: “En la mayoría de los distritos integran la lista nacional, tenían una expectativa mayor con el lugar y me parece que no es tiempo de discutir lugares en las listas, hoy es tiempo de que nos pongamos al frente de la pelea por las jubilaciones, por el salario, por recuperar el poder de compra de la gente, hoy es tiempo de que defendamos al comerciante que vende menos que el año pasado, esa es nuestra pelea, no la pelea chiquitita por un lugar en la lista”.