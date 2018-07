Matías de Velazco fue reelecto presidente de CARBAP por unanimidad

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa en la tarde de ayer eligió la nueva Mesa Ejecutiva y Administrativa que regirá los rumbos de la entidad durante el periodo 2018-2020.

El Consejo Directivo consagró en la presidencia, por unanimidad entre las asociaciones rurales presentes, al Ing. Agr. Matías de Velazco, quien se desempeñó en el último período como presidente de la entidad, e ingresaron dos nuevos miembros a la Mesa Ejecutiva, los dirigentes Pablo Ginestet (Asociación Rural de Henderson) y Federico Petreigne (Sociedad Rural de Rauch) en reemplazo de Carlos Pedro Sere (Sociedad Rural de General Pinto )- quien cumplió dos periodos como vicepresidente-, y Sergio Melgarejo ( Sociedad Rural de San Cayetano)- quien también cumplió dos periodos como protesorero-, quienes seguirán como delegados en CRA y en el INTA respectivamente.

Las autoridades

La mesa ejecutiva y administrativa de CARBAP quedó constituida de la siguiente manera para el periodo 2018-2020:

Presidente, Matías de Velazco, (Asociación de Productores del Partido de González Chaves)

51 años, 2 hijos. Productor de la zona de González Chávez, Presidente de la Asociación de Productores de González Chávez por dos períodos y representante de CARBAP en los consejos consultivos del Banco Provincia. Ingeniero Agrónomo y Magíster en Dirección de Empresas. Ex prosecretario, secretario y presidente de CARBAP.

Vicepresidente 1, Fermín Echeverría (Sociedad Rural de Balcarce)

51 años, casado, con 2 hijos. Tercera generación de productores Rurales en la zona de Balcarce, Fue secretario, protesorero y presidente por dos períodos de la Sociedad Rural de Balcarce, Técnico Electromecánico. Ex Protesorero, prosecretario, Tesorero y secretario de CARBAP.

Vicepresidente 2, Jorge Alberto Arocena (Sociedad Rural de General Pico)

74 años, casado, con cinco hijos. Cuarta generación de productores agropecuarios de la provincia de La Pampa. Ex Presidente de la Sociedad Rural de General Pico e integrante en varios periodos de la comisión directiva de su entidad. Ex prosecretario y vicepresidente de CARBAP.

Vicepresidente 3, Mariano Martin Williams (Sociedad Rural de Pila)

57 años, casado, con 2 hijos. Tercera generación de productores agropecuarios. Fue secretario, vicepresidente, y presidente de la Sociedad Rural de Pila en dos periodos entre 2010 y 2014. Ex Presidente del Foro de Seguridad de Pila. Es productor ganadero. Ex prosecretario y vicepresidente de CARBAP.

Secretario, Roberto Cittadini (Sociedad Rural de Pigüe)

50 años, casado, con 2 hijos. Segunda generación de productores Rurales en la zona de Pigue, Fue vocal, y presidente por tres períodos de la Sociedad Rural de Pigue, Técnico en Administracion Agropecuaria. Coordinador de Comisión de Caminos rurales de CARBAP. Ex prosecretario de CARBAP

Prosecretario, Fernando Boracchia (Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zarate)

57 años, casado, con 2 hijos. Quinta generación de productores Rurales en la zona de Exaltación de la Cruz, Fue secretario, vicepresidente y presidente por tres períodos de la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zarate. Ex presidente club de Leones Capilla del Señor. Ex protesorero de Cooperativa eléctrica CEPRAL. Integrante Fundación Barbechando. Ex prosecretario de CARBAP

Prosecretario, Pablo Clemente Ginestet (Asociacion Rural de Henderson)

41 años, 1 hijo, Productor agropecuario de Henderson. Presidente de la Asociacion Rural de Henderson, coordinador de la Comision de Granos de CARBAP. Delegado de CRA ante la CENEIDA. Lic. en Economia y Administracion Agropecuaria

Tesorero, Horacio Fermín Salaverri, (Sociedad Rural de Suipacha)

60 años, casado, tres hijos. Productor Agropecuario, en Suipacha. Vicepresidente de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Suipacha. Ex concejal, Ex legislador Provincial. Ex Presidente del Instituto Provincial de Acción Cooperativa. Delegado de la Sociedad Rural de Suipacha en CARBAP (2007-2014). Contador Público Nacional. Director de FOGABA en representación de CARBAP. Ex presidente y tesorero de CARBAP.

Protesorero, Carlos Federico Petreigne, (Sociedad Rural de Rauch)

47 años, casado, 3 hijos, Cuarta Generación de productores agropecuarios de Rauch. Ex vocal, prosecretario, vicepresidente y actual presidente de la Sociedad Rural de Rauch

