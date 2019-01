Matías Di Noyo compartió emocionado su experiencia con las tropillas entabladas en Jesús María

El tresarroyense Matías Ni Noyo compartió con la audiencia de la radio su emoción por la participación en el Festival de Jesús María, y recordó cuáles fueron los pasos que lo llevaron a Córdoba, donde la tropilla que llevó, ganadora de la última edición de “Entre asados y relinchos”, tuvo una actuación destacada en la presentación de tropillas entabladas.

“Por el mes de noviembre participé en Brandsen, con mi tropilla, y se me abrió una puerta grande con el organizador de las entabladas en Jesús María, que en principio me invitó como gente de trabajo al Festival pero estaba todo en el aire. Pero más cerca de la fecha, el dueño de la tropilla ganadora de ‘Entre asados y relinchos’ me pidió si podía tener el gusto de pasársela por Jesús María porque él no iba a poder venir. Era imposible decir que no”, contó.

“No se puede explicar con palabras lo que se siente estando aquí dentro, que se escuche el nombre de Tres Arroyos y de su fiesta ‘Entre asados y relinchos’ como una plaza importante para lo que fue el festival de las tropillas, fue muy emocionante por todo lo que hicimos con los compañeros de la comisión para organizarlo, y por supuesto con la Municipalidad”, sostuvo Matías, muy emocionado.

“Me tocó estar a mí en el campo de doma, pero en realidad allí dentro estábamos todos los que trabajamos en esto”, aseguró Di Noyo.

Ayer finalizaron las actividades de las tropillas entabladas en Jesús María, que evocan la tradición criolla que se remonta a la época cuando los gauchos tenían que ingeniárselas para mantener unidos a los caballos en el desierto.