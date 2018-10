Matías Fhurer: “Cambiemos no dialoga en ninguno de los niveles de gestión”

El presidente de la Comisión de Obras Públicas en el Concejo, Matías Fhurer, criticó la falta de diálogo desde el gobierno de Cambiemos a nivel provincial con otros estamentos de gestión, al advertir que no se llegó a un acuerdo con el Municipio para que se inaugure la obra del Puente Roca. “Tenemos una falta de comunicación con Cambiemos en todos los niveles, porque no dan respuestas sobre cuestiones económicas, de obras, de cosas importantes para la gente. Estuvo el ministro Lacunza y no se acercó a la gente de Laso, apenas tuvo contacto con el Municipio, no vio realmente la problemática del partido. Y desde el Municipio entiendo que han ido muchas veces a La Plata y Buenos Aires, y el único que los atendió como se debe fue el diputado Monzó. Si va un intendente y lo atienden terceras y cuartas líneas, las respuestas no van a estar”, sostuvo Fhurer, quien admitió en tanto que hay un “aparente avance, porque hay caños y pozos”, en la obra de cloacas para Orense.

Por otra parte, hizo referencia a los cruces que se generaron entre Cambiemos y el Vecinalismo por una plaza para el barrio Solidaridad, porque aparentemente hubo confusión oficial en torno a la cesión de los terrenos. “No están bien descriptos los terrenos en el expediente pero esto se va a corregir para que se dé despacho en la próxima sesión”, sostuvo el edil, zanjando así las diferencias que se habían producido en algún momento de la reunión.