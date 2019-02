Matías Fhurer habló de la unidad peronista: “no voy a participar del ‘vale todo’”

El edil Matías Fhurer, quien rompió el año pasado con el Frente Renovador que lo había llevado al Concejo y nunca cuajó con el interbloque peronista, se expresó respecto de la “unidad del peronismo” que surgió del Congreso del PJ Bonaerense y que también, como correlato local, pretende disputar el gobierno municipal. “He escuchado muchas cosas en estos últimos tiempos pero yo me mantengo firme en mi convicción de decir las cosas como son, y no voy a participar del ‘vale todo’. Tengo diferencias con algunos que participan de esta unidad, hay cosas que no comparto, y por eso no estoy ni en el espacio con el que fui electo en el 2015 ni en el interbloque. Y no voy a ir a una unidad con gente que faltó a su palabra y tomó decisiones políticas que no comparto en absoluto”, sostuvo.

“Hay que enfrentar a la política actual de Cambiemos, que no pegó una. Pero a uno lo tildan de apoyar al gobierno actual, tanto municipal como de Cambiemos, y duele porque no es la verdad. Las mentiras y falacias son lo peor que una persona debe afrontar, más cuando se refieren a su familia”, apuntó Fhurer, quien admitió que en su fuero profesional hay quienes le preguntan “¿qué hacés ahí?”, por su participación política.

En este aspecto, reconoció que su postura actual lo llevará “a quedar solo, pero asumo totalmente el poder decir no a muchas cosas. Y muchos que tienen el objetivo de dejarte solo o aislado estarán felices. Pero si actuar con mis principios y decir las cosas como son me hace quedar solo, no tengo problema en hacerlo porque además tampoco es así: uno se queda solo cuando hace las cosas mal, siempre hay gente que te acompaña”.

Y finalmente comparó a quienes no se definen aún cuando falta poco tiempo para las elecciones con boxeadores “que empiezan a puntear cuando lo que hay que hacer cuando se sube al ring es pegar. Ese juego de ajedrez le hace mal a la gente. No necesito estar punteando o especulando políticamente, quiero hacer las cosas como se deben”.