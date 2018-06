Matías Fhurer: “Me gustaría ser intendente de Tres Arroyos”

El concejal massista Matías Fhurer, en diálogo con LU 24, manifestó su intención de ir por la intendencia municipal, y expresó: “A quién no le gustaría ser intendente de Tres Arroyos, muchos dirían que sí, pero hay que ver si tenés equipo, si te preparaste”.

“Un familiar me dijo: Matías para ser, primero hay que estar convencido de querer ser y ante semejante desafío como no voy a querer ser”, sostuvo el orensano, quien abordó otros temas en contacto con el móvil de la radio.

La relación con el interbloque: “Me encargaré que esté más unido que nunca”

Sobre su voto a favor de la rendición de cuentas indicó que su voto fue a partir de lo que investigó y se interiorizó. “En el interbloque estoy perfecto; no quiere decir que porque haya votado a favor de la rendición estoy fuera del interbloque. Todo lo contrario. El peronismo está dispersado ya, como para seguir dividiendo. Mi función es seguir manteniendo y perteneciendo. Estamos trabajando proyectos en común, que uno esté tomando una decisión como la rendición de cuenta no quiere decir pelea o separación. Yo me encargaré de que esté más unido que nunca”.

La Comisión Investigadora del Consorcio Pavimentador

Fhurer analizó a su vez el trabajo realizado por la Comisión investigadora por el Consorcio Pavimentador, “la que se conformó tiempo atrás para analizar cuestiones relacionadas al Consorcio Pavimentador, son puntos críticos; hay situaciones que llegan a un punto donde uno tiene un límite, a veces no se puede seguir avanzando por diferentes cuestiones de cambios de gobierno y personajes que aparecen en la política y desaparecen y quedan algunos grises en el medio.”

“Hay gente que se lava las manos”

“Hay gente que se lava las manos y no logramos clarificar determinados temas. De la Comisión Investigadora, participamos los ediles Martín Garrido, Horacio Espeluse y yo. No estuvo activa como debería haber estado, sí lo estuve yo, fue difícil conseguir la información, me falta y hasta acá llegué y tengo el informe terminado”, advirtió.

Según indicó, hubo desentendimiento entre el municipio y el Consorcio Pavimentador, que desencadenó en la quita de los terrenos del Parque Industrial al consorcio, porque no se trasladó la estructura del consorcio a los terrenos y ni se hicieron las inversiones en el tiempo que exigía el código del Parque.

“Hasta ahí tienen razón el municipio porque el consorcio no acató el circuito como debía hacerlo y se le sacaron los terrenos. Después hay otras cuestiones, como una obra que hizo el consorcio como fue la de la Aduana dentro del Parque que fue terminada y hubo una confusión por el tema del pago. Hubo una persona, la cual fui a ver en Bahía Blanca en la Aduana allí, y la misma no se encontraba en su puesto de trabajo, porque la habían trasladado. Llamé a Necochea, y no tuve la oportunidad de comunicarme con la persona, porque no trabaja más allí y no sabían a qué estamento del organismo estaba. Ahí se cortó un poco todo entre quien había dado la orden de la obra que había que terminarla, no pudo ser y quedó inconcluso el pago. El Consorcio Pavimentador, ahí queda en inferioridad de condiciones porque no hay nadie que se preocupara ni desde el municipio ni nadie para que puedan cobrar. Hasta el Jefe de Aduana en Bahía Blanca estaba en desconocimiento del tema de la obra que figura impaga. No justifico al Consorcio y tampoco la dureza del municipio, cuando el Consorcio arrancó en favor del municipio para trabajar con más beneficios.”, especificó.

Terrenos en Orense

Respecto a la posible irregularidad en la venta de terrenos en Orense, el concejal expresó: “Este tema es de larga data y crítico, se sabe que se han comercializado terrenos, y los que lo compraron piden que le habiliten para los servicios y desde Catastro les responden que es imposible si no se tienen los papeles en condiciones. La Justicia deberá determinar en qué condiciones fueron comprados, quien los comercializó, porque el que lo adquirió no lo va a decir, y será su problema si no puede ahora tener los servicios que necesita. Si no, puede hacerlo, que denuncie y dé la información”.