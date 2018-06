Matías Meo Guzmán: “No es tiempo de hablar de candidaturas”

Hoy en horas de la mañana, la diputada provincial Laura Aprile desmintió a través de LU 24 que se esté trabajando desde Cambiemos en el armado de su candidatura a intendente de cara al 2019, aunque si manifestó que hay muchos referentes con experiencia y capacidad. Uno de ellos es el presidente del Concejo Delbierante, Matías Meo Guzmán, quien encabezó la lista de concejales de Cambiemos en las elecciones que ganó el partido macrista en 2017.

Aunque en diálogo con LU 24, Meo Guzmán se mostró cauto y dijo que “no es tiempo de hablar de candidaturas”. “Creo que se mira muy de lejos la realidad si es en lo que se piensa hoy en día. En Tres Arroyos es muy novedosa la experiencia para mí, hace pocos meses que asumí como concejal y no me parece pensar en otra candidatura”, explicó el edil de Cambiemos.

Al ser consultado por la situación del país, Meo Guzmán sostuvo que “no siempre tiene que pensar en mejorar, la situación económica es evidentemente complicada, por eso repito que hablar de candidaturas no es lo ideal. Si bien por dentro se puede llegar a hablar de nombres, no es algo que debe hacerse público”.

Respecto a la presidencia en el Concejo Deliberante, manifestó sentirse “cómodo, creo que hay un contexto político difícil, me tocó asumir en un momento donde ciertas cuestiones electorales se trasladaron a lo cotidiano del Concejo. Yo trato siempre de trabajar en el marco del consenso y el respeto”.

Además agregó que “creo que en todos los bloques hay gente de diálogo, lo que sucede a nivel nacional a veces hace que se deje de ver lo local en Tres Arroyos. Todo tiene que ver con todo, pero muchas veces lejos de ayudar a resolver problemas de lo cotidiano nos envuelve en una dinámica que no ayuda”.