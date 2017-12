Matías Meo Guzmán: “Uno debe trabajar para hacer lo que se propone a la ciudadanía”

Matías Meo Guzmán, actual titular de la ANSES tresarroyense, y concejal electo por Cambiemos en primer lugar de la nómina de las elecciones del pasado 22 de octubre, quien jurará este lunes como edil y es propuesto como nuevo presidente del deliberativo tresarroyense, visitó los estudios de LU 24 y en una extensa charla brindó precisiones sobre la gestión que encarará desde su banca, y anticipó a su vez que dejará su actual cargo en ANSES “ porque creo que si bien no es incompatible la función, uno debe ser muy serio y hacer lo que se le propone a la ciudadanía, por lo que quiero trabajar en aquello en lo que me comprometí”.

Luego de historiar aspectos de su vida personal, Meo Guzmán se refirió a la forma que se dio su ingreso a la política, y calificó al mismo de “muy vertiginoso”, ya que estuve vinculado primero con Elisa Carrió y luego con Manuel Garrido, y luego del triunfo electoral de Macri asumí en Febrero en ANSES, luego fui precandidato en las PASO y ahora soy concejal”.

“Yo era una persona que hacía un año y medio que estaba de vuelta en la ciudad y la gente confió: en un espacio político primero y luego en mi persona; siempre estuve asociado a la política; milité en la Facultad estudié Abogacía, hice dos post grados y falté trece años de la ciudad; hacía tiempo que no militaba pero siempre estaba vinculado por mi actividad profesional a la política”, rememoró.

“Dejo la jefatura de ANSES por una cuestión ética”

“A la ANSES dije que ingresaba por política, porque es una designación política, y me iba a ir de la misma manera por una cuestión ética ya no es incompatible la tarea de concejal con la actual, lo cierto es que creo que hay que dar muestras en determinadas cuestiones, seguir respondiéndolas, ser muy serio y hacer lo que uno se propone a la ciudadanía, por lo que quiero trabajar 100 x 100 en aquello que me comprometí”. “Nadie es irreemplazable en ninguna función, así que seguramente cuando deje mi lugar vendrá otra persona formada y que tendrá las mismas ganas de trabajar que yo”.

Respecto a su alejamiento y resignar incluso su actual sueldo por uno menor, dijo que “no cunado toma decisiones se hace cargo de las consecuencias, me debo al compromiso asumido con la gente”.

Su visión sobre el nuevo Concejo

Meo Guzmán opinó a su vez respecto a la nueva constitución que tendrá el Concejo Deliberante a partir de este lunes, sostuvo que “es interesante la elección que sucedió ,porque no habrá mayorías automáticas, con un MV que será la primera minoría, con lo cual se va a dar un Concejo propicio para el debate, el dialogo y generar consensos; en el caso de Cambiemos es generar la actitud, el debate sin la grieta, creo que tenemos que dejar de lado ese tipo de fanatismos y empezar a trabajar; esto cuesta, la política tiene mucho de pasión y de poner el cuerpo, pero creo que son momentos de aplacar esas cuestiones, nos pasa a todos , tenemos que tratar de generar pasiones, discutir, debatir ideas, puntos de vista y llegar a aquellos caso en que sea posible o dejar plasmado cuando ello no lo sea”.

Dijo que fue propuesto para ser el Presidente del cuerpo, y anticipó que se busca el acuerdo para que Cambiemos también tenga la Vicepresidencia; “nosotros proponemos a “Ticho” Groenenberg, por lo que se respetaría una tradición no escrita, y que el MV tenga la Secretaría, algo que seguramente se definiría mañana”, relató.

“Es importante una relación fluída con el Ejecutivo municipal”

“Es importante que los que estamos en funciones importantes en la ciudad tengamos una relación fluída”, manifestó Meo Guzmán respecto a la relación que tendrá con el Ejecutivo local y el Intendente Sánchez: “Queremos que sean dos años tranquilos, de gestión de conseguir cosas para tres arroyos, y si existen las diferencias lógicas, pienso que es sano decirlas en privado y cuando no generen consecuencias hacerlo en público, porque potencia y nivela a uno cuando lo critican se repiensa y puede cambiar un poco el rumbo”, agregó.

“Creo que el Movimiento Vecinal es un partido local, que siempre ha tenido que tratar con los gobiernos de turno y siempre hay que pensar en el bien de la ciudad, y creo que, en ese sentido gestionar implica golpear puertas en el escritorio de quien este en ese momento; lo habrán hecho con el kirchnerismo y ahora con Cambiemos, con otro sistema distinto; que sea distinto no quiere decir que sea peor pero en el buen sentido, hay venido obras para Claromecó y Orense y siguen viniendo obras, que en definitiva es lo que todos queremos”, dijo.

Jubilaciones: “Disiento con el Gobierno aplicar en marzo un nuevo índice para actualizarlas”

Consultado por la proyectada Reforma Previsional que impulsa el Gobierno y que se discutirá en el Congreso Nacional, Matías Meo Guzmán manifestó su disidencia con aplicar la nueva forma de actualización que, de aprobarse la Ley, llevaría del 13% que deben cobrar los jubilados con la actual fórmula actualizada semestralmente, a alrededor del 6%, por un nuevo sistema de cálculo trimestral, a partir del mes de marzo.“Creo que los jubilados no pueden perder poder adquisitivo, y además podría traer mayores consecuencias como nuevos juicios contra el Estado, lo que se había frenado con la Reparación Histórica, y sería muy malo para el país que esta litigiosidad vuelva”, expresó.

“Hay que revisar los problemas que tiene el servicio previsional, como la alta de aportes por parte de quienes trabajan en negro, y a su vez combatir a algunos “vivos” para que el sistema funcione, y crear condiciones para que aquel que produce, pueda generar trabajo genuino y afrontar el costo laboral”, sostuvo. “Quienes quieran evadir que lo hagan, pero hay que trabajar para que haya menos empleo informal”, manifestó.

“A nadie le gusta que le toquen el bolsillo, creo que la política tiene que ser creativa, ingeniosa y sobre todo no meterle la mano al que menos tiene, generar condiciones, ser creativo, en un contexto difícil; cada vez ue el gobierno avanza en algún sentido, con una situación económica complicada que se empieza a resolver, con el tiempo como un poco enemigo de estas cuestiones. De todos modos creo que este es un país maravilloso, pero en el que uno se levanta a la mañana y no sabe con qué se encuentra”, concluyó.