Mauro Ianiro, junto a sus siete hijos, pide que no lo desalojen de su casa

Hoy en horas de la mañana, Mauro Ianiro convocó a los medios de prensa para informar que recibió una orden de desalojo de una casa, ubicada en Ameghino Bis al 1455, aunque el hombre no dispone de papeles que confirmen la posesión de la casa, así lo afirmó en diálogo con LU 24 “esta vivienda fue usurpada varias veces, yo me encontraba en una situación de calle, compré la casa de buena fe, de palabra”.

Ianiro contó además que se encuentra trabajando en blanco y manteniendo a sus siete hijos: “Yo tengo siete pibes, lamentablemente me voy a tener que ir, la gente de la Municipalidad está tratando de ayudarme para ubicar a mi familia y a mí. Francisco Aramberri viene hablar por los pibes y por mí y mi situación. Vivimos mi señora y siete chicos aquí, la casa se la compramos a alguien que la había usurpado”

También el hombre agregó que “la casa supuestamente la voy a tener que dejar sí o sí, el municipio está tratando de encontrarnos una casa para nuestra familia. Si la persona levanta la denuncia me quedaré en la casa hasta que se resuelva la situación. Quiero agradecerle a la Municipalidad que se está moviendo para encontrarme un lugar para vivir”.