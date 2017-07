Maxi Natalicchio: “Por el ascenso a Primera, Huracán es conocido en todo el mundo”

A 13 años de la hazaña épica del Club Huracán de Tres Arroyos, que logró ascender a la máxima categoría del fútbol nacional, en Rafaela, uno de los jugadores emblemáticos del equipo conducido por el “Chavo” Anzarda, Maximiliano Natalicchio, recordó por LU 24 aquella jornada gloriosa.

“Hoy me acuerdo de ese día y se me pone la piel de gallina” aseguró con emoción el mediocampista del Globo en esa época. “Nos vino a recibir toda la ciudad, había como 40 mil personas “, agregó sobre los festejos en Tres Arroyos al tiempo que indicó que por ese ascenso “a Huracán no solamente lo conocen en el país sino en todo el mundo”.

También recordó a Eduardo Anzarda, que era el director técnico, y a su hijo, como a Fernando Segovia, integrante del cuerpo técnico, con quienes comparte una muy buena relación.