“Maxi tenía una ilusión tremenda de jugar al fútbol, es una pérdida terrible”, lamentó el Presidente de la ACDC

El presidente de la ACDC, Ángel Anta, aseguró no poder parar de llorar y atravesar un estado depresivo “tremendo” tras el repentino fallecimiento del jugador Maximiliano Villalba, de 24 años.

“Estoy acá sin dejar la cancha, no quiero salir en todo el día. Es tremendo lo que estamos sufriendo el cuerpo técnico y los jugadores que vieron todo”, manifestó en diálogo con LU 24, envuelto en un profundo dolor.

“Fue una muerte inesperada, vino con toda la ilusión ya que hacía rato me decía que quería jugar acá. Tenía una ilusión tremenda de jugar al fútbol”, indicó aun consternado por lo sucedido.

“Hicimos fondo, con un profesional como Saltapé que la tiene muy clara en este tema. Yo digo que no pasa por el entrenamiento riguroso sino porque todos tenemos una fecha de vencimiento, hoy estamos y a la noche no sé. Estamos de paso y estas cosas ocurren y hoy nos tocó a nosotros. Siempre se manejan lesiones pero nunca en ningún club la muerte de un jugador”, agregó.

“Hablamos mucho con Orsili para que todos los clubes tengan un revisación que si bien no te asegura nada a la hora de la muerte, vienen chicos que capaz no están acostumbrados a hacer deporte y ante alguna exigencia sufren estas consecuencias. Queremos trabajar junto con la Dirección de Deportes y los demás clubes para que antes de la pretemporada todos estén aptos para la actividad”, comentó.

“Yo estaba en la cancha cuidando las cosas, todo el cuerpo técnico salió a la rambla de Constituyentes. Ya habían terminado el entrenamiento y venían caminando, charlando con los otros chicos y se desplomó. Empezó a convulsionar y Lucho Saltapé, que además es guardavidas, junto con Nahuel Montero, hicieron todo para resucitarlo pero fue todo muy de golpe, me contaron eso. La ambulancia tardó 3 o 4 minutos en llegar pero tampoco pudieron hacer nada”, lamentó.

“Es una pérdida terrible, no sé cómo vamos a continuar, estoy deprimido y no quiero salir a ningún lado. Quedaron los botines de él acá y su bicicleta que me hacen recordar la ilusión que tenía. Ahora hay que acompañar a la familia”, sostuvo.

Para finalizar, informó que “los médicos dijeron que fue muerte súbita. Él venía charlando y se desvaneció. Ahora le están haciendo la autopsia en Coronel Dorrego”.