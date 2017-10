Mayol: fiesta sin presencia política no oficialista

Tal vez son muy pocos los votos de San Mayol. Si viven 40 personas, los empadronados apenas superan los 20. Y 20 votos aparecen en cualquier lado.

El fin de semana el pequeño pueblo del distrito de Tres Arroyos con iniciativa propia llevó adelante festejos por los 110 años de existencia. Un pueblo que hoy apenas tiene el diez por ciento del mayor índice de población en toda su historia. Cuando había Ferrocarril, Cooperativa, Almacenes, y más de 30 alumnos en la escuela.

El domingo, cuando se celebró protocolarmente el aniversario 110 del pueblo, que en su historia fue pujante, que es una porción del distrito de Tres Arroyos, pequeña en números, pero grande en sentimientos, no tuvo asistencia de la porción política que también tiene necesidad de votos. No solo por eso, tal vez, pero sí era necesario el acompañamiento. Tampoco se vio un solo "uniformado". Será por rebeldía por la "compañera" que trasladaron. Pero no se vió un solo jefe acompañando al Secretario de Seguridad.