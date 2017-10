Medel y Enduro: “los ambientalistas no son comerciantes ni viven del turismo”

El propietario del Hotel Suyai en Claromecó, Néstor Medel, opinó respecto a la situación generada con la realización del Enduro en Claromecó, que los ambientalistas de la localidad que no son comerciantes, “no tienen un panorama claro, porque los que sí lo somos estamos esperando todo un año para trabajar y si les recortaran el ingreso, reverían algunas cosas”.

“Yo también soy de la idea de conservar lo natural, pero también soy un comerciante esperando gran parte del año que venga gente, porque sino, se hace difícil bancarlo y cuando tenemos la posibilidad de que lleguen personas llegando la temporada, como cualquier comerciante tenemos necesidades de que eso suceda”, dijo Medel.

Consideró sobre la polémica generada al respecto que “los ambientalistas al menos en la localidad, veo que no son la mayoría comerciantes y no viven de eso y no tienen un panorama claro, como nosotros que estamos esperando todo un año para trabajar dos meses y les preguntaría a ellos si tienen un ingreso y se lo recortan y cada vez se les hace más difícil llegar, también se reverían algunas cosas. No se trata de prohibir, se trata de reglamentar y ver de qué manera, pero que no se haga, lo veo como una medida drástica”.

Medel está de acuerdo en rever el lugar, pero aseveró “hay muchos lugares para consensuar, pero me parece un disparate que la gente que organiza decida no venir más”.

Según analizó, los comerciantes de Claromecó “tenemos un enero muy fuerte, un febrero cada vez más corto y un poco en diciembre, más los eventos en octubre y noviembre, y la mayoría de los comerciantes apoyamos estos eventos, por eso mes parece que falta diálogo y consensuar”.

Indicó además que en el Hotel Suyai, “ya comenzamos a tomar reservas a partir el 1 de noviembre, pero consultas ya tenemos y muchas. Nosotros pusimos entre un 15 y un 20 por ciento de aumento en relación al año pasado. Hoy cobramos lo mismo que el año pasado en esta fecha”, remarcó.