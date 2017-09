Médicos, concejales y el Ejecutivo avanzarán en una nueva carrera médico hospitalaria

Con el fin de dar respuestas a los reclamos de la población y a la situación generada entre el personal médico del Centro Municipal de Salud, y luego de la reunión mantenida este lunes en el despacho del intendente municipal, el doctor Gustavo Leguizamón, titular de la Asociación que nuclea a los galenos que trabajan en el Pirovano, junto al director del mismo, doctor Gabriel Guerra, informaron a LU 24 que se trabajará en la implementación de una nueva carrera médico hospitalaria, y en otros proyectos a resolver en mediano plazo.

Leguizamón sostuvo: “Planteamos las temáticas de mejoras hacia los profesionales del hospital, fue una reunión amena en la que planteamos los problemas que venimos viendo hace tiempo, y tratar de conseguir algunos beneficios en lo laboral y lo institucional, para conseguir tener una mejor forma de trabajo”.

“El trabajar en conjunto, poder sentarse a dialogar y mejorar las condiciones de trabajo va a ayudar a que mejore todo, en esta reunión no trabajamos la problemática de emergencia, ya que tiene que ver con lo que sucede hace un tiempo que está desmembrado el trabajo de la guardia, y como Asociación sabemos que es una realidad que el servicio de Emergencias está en muchos lugares e incluso a nivel mundial está muy sobrepasado por lo que todo aquello que mejore va a redundar en el beneficio de ayudar al otro; por ahora lo venimos charlando, y no hemos presentado un proyecto, lo venimos haciendo para dar una mano pero la realidad del servicio de guardia quedan once, tienen que cubrir 24 horas, y tenés además otros profesionales que están trabajando con mucha carga horaria”, agregó.

Guerra: "Modernizar la estructura de planta del Centro Municipal de Salud

Por su parte, Guerra manifestó :“Son proyectos no para resolver a corto plazo pero sí para seguir trabajando, y lo que venimos conversando es generar una nueva carrera hospitalaria adecuada a nuestros tiempos, para dar relevancia mayor también al equipo de docencia y algunas cuestiones en la cuestión laboral para los profesionales y aquellos que se desempeñan en el tema de la salud, para seguir avanzando y poner la carrera médico hospitalaria y dar participación al Concejo Deliberante, para generar un equipo de trabajo y modernizar la estructura de planta del Centro Municipal de Salud, la respuesta del Ejecutivo fue totalmente abierta, por lo que comenzaremos a trabajar de inmediato, y seguir de acá en adelante presentando proyectos y darle un marco formal para que esto llegue a la ejecución total”.