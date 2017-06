Médicos de guardia del Hospital preocupados por las agresiones a doctores y empleados

Ante los casos de violencia extrema que han sucedido en el Hospital Pirovano, visitaron los estudios de LU 24 el director del Centro Municipal de Salud, Gabriel Guerra, el Jefe de Guardia, Benicio Arias y la Dra. Ana Basilio.

En principio, el Dr. Guerra explicó su presencia en la emisora junto a sus acompañantes, y dijo que “venimos hoy representando a una institución de salud que consideramos un estamento importante para la sociedad, venimos preocupados por el grado de violencia e intolerancia que estamos viviendo toda la sociedad y que progresivamente afecta al personal médico con problemas de violencia verbal y en los últimos tiempos de agresión hacia las personas, que prestan el servicio y están interesados en resolver un problema de salud que afecta a la población, hemos tenido reuniones con el personal de guardia y charlando mucho con el Jefe Benicio Arias para ver las formara cambiar en las cuales nosotros podamos comunicarle la sociedad y tratar de cambiar un poco esa intolerancia como pobladores y ver qué podemos hacer entre todos para disminuir esta escalada de violencia que estamos viendo en este último tiempo”.

Arias: “Lo paradójico es que nos agredan en el lugar donde van a pedir ayuda”

Benicio Arias relató el último acontecimiento en que resultó agredido un administrativo: “Vienen cuatro personas con una mujer en mal estado, el administrativo va a buscar una silla de ruedas y cuando vuelve sin decir nada le pegan una trompada en la cara, el otro día fue agredido un médico, lamentamos que haya salido que el médico agredió al paciente sino que fue al revés”.

Agregó que “el otro día entra un paciente herido, empezó a los gritos, no se dejaba atender, y ante esa situación vino el hermano que estaba en sala de espera, y entró al consultorio y le dio flor de paliza a su hermano”.

“Cuando llaman a la emergencia lo hacen con insultos, llaman a la ambulancia y donde se les hace dos o tres preguntas nos agreden con adjetivos irreproducibles, y así es por lo general, si tienen que llamar dos veces, la ligamos nosotros por trabajos de otras empresas, que también tienen requisitos y como son demasiados y que al estar acostumbrados hablan al Hospital, ya que siempre tuvimos menos cuestionamiento para ir, pero simplemente uno tiene que depurar y tiene que salir cuando tiene que salir y hay cosas que no ameritan, cuando a veces hacemos constatación de fallecimiento y se puede esperar”, remarcó el galeno.

“Creo que esto nos está pasando a todos en la sociedad, y lo paradójico es que nos agredan en el lugar donde van a pedir ayuda, hacemos lo mejor que podemos, y no siempre se puede hacer lo que se pretende, a veces estamos saturados, no sólo en la emergencia donde tenemos seis camas pero a veces tenemos diez pacientes internados y queremos pasar a los sectores pertinentes y no podemos porque el Hospital está lleno porque hay mucha demanda y además del cierre del Policlínico, hay mayor demanda, con una sociedad que cada vez es más violenta, pero les pido que no nos agredan porque estamos para ayudarlos, a veces lo que hace que decaiga nuestro rendimiento físico es estar 24 horas de guardia, por lo que pido paciencia para cuando llamen ya que podemos ayudar desde el llamado telefónico dando instrucciones para que vayan ayudando al paciente mientras vamos llegando”, agregó Benicio Arias.

Ana Basilio: “A veces destinamos tiempo en explicar, cuando quien nos requiere es el paciente”

La doctora Ana Basilio, en tanto, opinó respecto a la situación por la que atraviesan, que “es difícil, uno cuando sale en la emergencia en ambulancia, trata de ir pensando que no nos va a suceder, hoy convinimos en que tenemos que mantener la calma, no respondiendo con agresividad, sino todo lo contrario tratando de tranquilizar a ese paciente que viene con una demanda excesiva cuando en realidad no es así, sino explicándole y tratando de educarlo sobre cuándo debe consultar a la guardia, cuanto tiempo debe tener que esperar cuando la consulta no es una urgencia, y si hay un paciente que requiere la urgencia más extrema que la de él va a pasar por encima de él y ser atendido antes, y esto a veces genera que terminen agrediéndose en la sala de espera, uno a veces destina el tiempo que tiene que destinar con el paciente más urgente explicando lo que está sucediendo”.

“Somos dos médicos en los consultorios de guardia y además tenemos que atender a los internados, y fuera de los horarios en los que el resto de los profesionales está, tenemos que recurrir a los servicios de pediatría, cruzar la calle, ir a salud mental o al geriátrico, y más en esta época del año estamos sobrecargados”, agregó.

Ante una consulta sobre la posibilidad de tener más médicos en la guardia, Gabriel Guerra sostuvo que “es una posibilidad y algo ofrecido lo de tener más médicos, y la imposibilidad hoy por hoy es contar con el recurso humano, y creo que alcanza con dos médicos con este ordenamiento, teniendo un buen ordenamiento y un buen flujo”.

Modificaciones en la atención de guardia

Guerra además anunció modificaciones en el sistema de atención y certificó que “junto con las autoridades de seguridad, decidimos que el personal policial que estaba apostado en la entrada se apostará en la guardia, y haremos la instalación de cámaras monitoreadas; haremos constar el horario de las llamadas y el motivo de las mismas, luego va a quedar constatado en guardia el horario en que el paciente solicitó el turno y cuándo fue atendido. Vamos a hacernos respetar, para un mejor uso del sistema sanitario”.