Médicos denuncian “perjudicial modificación de la atención médica en Claromecó”

A continuación el Comunicado completo

Perjudicial modificación de la atención médica en Claromecó:

La Asociación de Profesionales del Hospital Pirovano, seccional de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, hace conocer su preocupación por la modificación de las condiciones de trabajo del plantel médico que se desempeñan en el Centro de Salud de Claromecó, toda vez que de forma unilateral y arbitraria el director del Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos ha establecido un nuevo esquema de trabajo en el cual no se prevé el trabajo de un segundo médico si el que está de guardia debe ocuparse de una emergencia fuera del Centro de Salud. En efecto, la modificación implica que no habrá servicio médico en el caso que el médico de guardia deba atender un caso fuera del llamado “hospitalito”. De la mano de la modificación aludida se ha quitado a los profesionales de parte del salario, el que recibían en concepto de bonificación por brindar tal servicio que a partir del corriente mes ha quedado descubierto.

Por otra parte, la Asociación de Profesionales expresa su rechazo al cese del pago del alquiler de vivienda para los médicos que se desempeñan en Claromecó, pago que tradicionalmente el municipio afrontó a efectos de que los galenos que allí se desempeñan vivan efectivamente en la localidad. La merma salarial que esto implica, resuelta sin escuchar a los médicos damnificados, desalienta a los profesionales a quedarse en la localidad y finalmente resiente el servicio de salud municipal.

Tres Arroyos, septiembre 11 de 2018.

Dra. Mara Redivo - Presidenta Asociación.