Médicos evaluarían no atender por Obra Social

La manifestación pública concretada en los últimos días en protesta porque los médicos cobran un adicional dinerario por encima del bono de la Obra Social había motivado a los profesionales a comenzar a evaluar una estrategia que neutralice la situación.

Si bien no se conocieron informaciones oficiales, trascendió y de buena fuente, que una de las medidas a tomar es directamente atender sólo a los pacientes de manera particular, extendiendo la factura por el importe cobrado y que luego le reclamen el retorno a la mutual.

Los galenos dicen que lo que perciben por cada atención en sus consultorios exiguo, lo que les obliga a cobrar un importe complementario.

Lo cierto es que ahora, para simplifica la situación, estarían contemplando no atender directamente por obra social, como algunos ya lo hacen en defensa de sus intereses. También hay farmacias que obvian las obras sociales, aunque no todas, especialmente en varias rechazan las órdenes de IOMA.