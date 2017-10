La Agraria considera errada la medida de fuerza de Camioneros

El Sindicato de Choferes de Camiones informó que mantiene un conflicto con un integrante del Consejo Directivo de la Cooperativa Agraria por lo que está llevando a cabo una medida de fuerza en las plantas de Orense y Oriente.

“Hay seis trabajadores, que son de Orense, que hace un mes que no cobran el salario y tampoco se está aplicando el convenio”, explicó el secretario general, Rubén Carabajal.

Anticipo de la Agraria

En tanto, desde la Cooperativa Agraria se anticipó a LU 24 que en las próximas horas se emitirá un comunicado al respecto. No obstante, se adelantó que la institución no está de acuerdo con la situación ya que no es algo que tenga relación directa con la misma.