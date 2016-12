Medida de fuerza del personal de hemoterapia, quirófano y farmacia en el Hospital

Se desarrolla una medida de fuerza llevada a cabo por el personal no médico del Centro Municipal de Salud, la cual impidió que pudieran concretarse todas las intervenciones quirúrgicas programadas para la víspera y debió redistribuirse la tarea.

Respecto al conflicto, el Director del nosocomio, Dr. Gabriel Guerra, indicó a LU24 que la raíz de este conflicto surge el año pasado, “a pedido y solicitud del Delegado Gremial del Centro Municipal de Salud y del Sindicato de Trabajadores Municipales, para plantear una reestructuración del Sistema de Atención Pasiva del Servicio de Radiología, con el cual después de varias reuniones se llegó a un acuerdo. En este momento, no sabemos por qué no participaron el resto del personal técnico. Un tiempo atrás, lo que reclamaban es un sistema similar al de radiología para contemplar un valor de la guardia pasiva, sabiendo que ellos cobran una suma fija cada uno que tiene una disponibilidad para concurrir en caso de emergencia fuera de su horario de trabajo. Buscan con esto, contemplar un acuerdo similar al Servicio de Radiología”.

Guerra destacó sobre el tema, “tenemos las puertas abiertas como para tratar de consensuar aquello que sea justo y real y que cada uno reciba los haberes correspondientes a ello. Probablemente haremos una oferta distinta, verán los números y se hará una restructuración de la forma de trabajo, porque los reclamos en la forma que lo están haciendo no son viables. Tampoco hemos recibido una notificación por parte de ellos, de qué cirugía se hace y que no, porque en definitiva es una decisión del profesional, que está cargo del paciente. Si es la decisión y se puede contemplar que se difiere no estaremos en contra del reclamo que es un derecho, siempre y cuando no ponga en peligro la Salud de la gente”.

Intervienen en la medida personal de Hemoterapia y personal de quirófano y junto con ello el de farmacia “que cobra bonificación similar por estar disponible si se lo requiere servicio fuera de su horario habitual o fin de semana. Estamos esperando recibir a sus representantes para poder consensuar y llegar a buen término estas cuestiones”.