Medina brindó detalles del diseño de la Espiga de Oro de la 50 ° Fiesta del Trigo

Quien llevó a cabo el diseño de la Espiga de Oro para la 50° edición de la Fiesta Provincial del Trigo, fue el reconocido artesano platero, Perico Medina quien en diálogo con LU24 destacó el trabajo especial que la misma tuvo este año, por las características propias de dicha celebración.

“Cuando me convocaron, me plantearon que como esta fiesta tiene un diseño especial, me plantearon la necesidad de un nuevo diseño y más elaborado. Incorporamos la imagen de la rueda de un tractor, hecha en plata y cobre, que fue algo sugerido por el propio intendente Carlos Sánchez”, explicó.

Medina indicó que su labor demandó más de dos meses de trabajo para esta importante y especial pieza.

Recordó también que en el 2001 fue cuando diseño la primera Espiga de Oro y que hasta incluso en dos o tres ediciones no participó del trabajo, pero agregó que en total lleva unos 15 diseños hechos.

A su vez, manifestó que cuando le consultaron para hacer los pines alusivos de esta edición fue él mismo, quien le dijo al joven artesano Luciano de Cortázar si le interesaba hacerlos.

Medina, se refirió a sus reconocidos trabajos y sostuvo durante la entrevista: “Mi trabajo lo hago; lo entrego al cliente y en este momento hay uno que hice hace varios años y lo compró un coleccionista de Buenos Aires y fue incluido en una muestra en México; se trasladó en este momento a Chile en la Casa de la Moneda. Son cosas que hacen su propio camino, no lo presentó yo, sino que al Curador de la muestra le interesó llevarlo. América Tierra de Jinetes se llama la muestra. Hay piezas de distintos países de américa. La única pieza de un platero contemporáneo que viajó en esa muestra fue la mía”, remarcó.