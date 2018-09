Mediodía “chicanero” en la Comisión de Acción Social

Con su habitual templanza, la concejal Mercedes Moreno (FpV) tuvo a su cargo la conducción de una intensa reunión de la Comisión de Acción Social del Concejo, que más que un encuentro destinado a propiciar el avance de distintos proyectos fue un despliegue de posiciones, cuando no chicanas, de orden político. Y no es que no sea el lugar natural para el ejercicio de la política, pero ciertas urgencias que reclaman atención suelen demorarse en el tiempo a raíz de estas discusiones, que como en algún momento admitió la vecinalista Claudia Cittadino, “son las que hacen que la gente se pregunte para qué nos paga el sueldo”.

Un primer enfrentamiento, pero tibio, fue el que generó la demanda de ediles peronistas acerca de por qué no cuenta el Municipio con una unidad propia para hacer traslados y derivaciones a centros de salud de otras ciudades, generalmente Bahía Blanca, ya que son recurrentes los planteos respecto de la utilización y entrega de pasajes sociales. “Seguramente hay otra solución más sencilla para el tema, como por ejemplo el transporte municipal, como han probado con éxito otros municipios”, apuntó Mercedes Moreno al respecto.

Pero el capítulo más extenso lo volvieron a protagonizar los perros callejeros y el recurrente enfrentamiento del kirchnerista Martín Garrido con el convenio suscripto oportunamente con PACMA para la puesta en marcha del Centro de Zoonosis. “Le han dado 900.000 pesos de Acción Social a un privado”, denunció Garrido, al tiempo que espetó que “además le otorgaron en comodato un predio de manera irregular”. A esta altura, Claudia Cittadino se ofuscó y pidió que los dichos de Garrido se especificaran en el acta de la reunión. Moreno, al respecto, optó por la conveniencia de “citar a la directora de Bromatología y a la gente de PACMA para que nos expliquen cómo están funcionando y nos aporten datos numéricos que nos permitan verificar el cumplimiento de la ordenanza que se votó en su momento”.

Pero el cruce más tenso fue el que se verificó entre el propio Garrido y la concejal Daiana de Grazia, de Cambiemos, en un momento en que se hablaba de comedores. “Tuvimos que abrir algún comedor por necesidad pero que los inaugure un presidente…”, deslizó Garrido. “Tuvimos? Quiénes? Porque no sé cuál es tu gobierno”, lo interceptó De Grazia. “El gobierno anterior, que durante 12 años estuvo trabajando por la justicia social”, contestó Garrido. “Doce años robando”, devolvió De Grazia. “Vamos a la fiscalía si tenés pruebas”, contraatacó el edil.