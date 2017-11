Mega obra eléctrica: “Es muy fácil ensuciar el nombre de una persona en anonimato” dijo Ambrosius

<iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/354678635&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true"></iframe>

El titular del Consejo de Administración de la CELTA, Nicolás Ambrosius, se mostró “sorprendido con el comentario que escuché por parte de esa persona en la radio, la que cuestionaba el manejo de fondos de la mega obra eléctrica, porque si hay una obra que estamos tratando de llevar adelante, porque hace quince meses que no nos pagan lo que hemos comprado, y que alguien salga muy suelto de cuerpo a acusar, en forma muy solapada respecto a cómo se está manejando la obra; me preocupa, porque las comunicaciones por redes sociales, o este tipo de situaciones con gente que da solo su nombre, y tendría que dar su nombre y apellido, porque quisiera hablar con él antes de iniciar una acción judicial porque me mencionó como que me había quedado con plata, pero afortunadamente las instituciones superan a las personas y sobreviven a las dirigencias”.

“Ensucia a las instituciones con su declaración”

“Es muy fácil ensuciar el buen nombre de una persona, desde el anonimato, pero si uno tiene algo que decir, como persona correcta, proba, va a venir a decirme que soy fulano de tal, y te acuso de haberte quedado con plata que no es tuya, pero si yo no tengo los elementos para defenderme iremos a la justicia y yo iré preso si es el caso, pero en este caso llama alguien que se escuda sólo en un nombre, es un cobarde porque ensucia a las instituciones, eso no es de hombre, no se hace, entonces si tiene algo para decir, que llame, dé su nombre y apellido y mañana a la mañana, junto con el intendente, le mostraremos todas las cosas en San Cayetano, para que luego acepte que no está diciendo la verdad”, sostuvo.

“Es un acto de injusticia”

“Si vamos a querer constituir una sociedad distinta a la que teníamos, no hacemos con esto más que ensuciar, opinar que todos los políticos son corruptos; yo con el intendente Gargaglione estoy en permanente contacto; lo que quise decir es que el hecho de sembrar la duda en la sociedad desde el anonimato ya se instaló; yo puedo llevar todos los comprobantes pero hay gente que va a seguir con esa duda, por lo que creo que se estaba cometiendo un acto de injusticia”, concluyó.

El oyente pidió disculpas



El oyente oriundo de San Cayetano volvió a comunicarse con la radio identificándose como Nicolás Berardi, y además dijo pertenecer al Sector Industrial Planificado de esa localidad. Pidió disculpas a Nicolás Ambrosius, consideró haberlo nombrado “con alguna palabra desafortunada”, e insistió, no obstante, con que “el intendente Gargaglione se tiene que ocupar un poco más del Sector Industrial”.