Mejorar la competitividad, el gran desafío que dejó la Mesa Redonda

El intendente Carlos Sánchez y el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Juan José Etcheto, en el rol de moderador, presidieron junto a importantes representantes de organismos vinculados a la producción triguera, la Mesa Redonda agropecuaria que se llevó a cabo en la tarde de este sábado y como parte del programa central de la 48° Fiesta Provincial del Trigo. El encuentro contó con la destacada participación del presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, doctor Juan Curutchet; el director Provincial de Agricultura, ingeniero Eduardo Soto; el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, doctor Arturo Alfredo Rojas; el presidente de CARBAP, Matías De Velazco; el representante de la Sociedad Rural Argentina, Ezequiel de Freijo, y el ingeniero Leandro Pierbattisti de la Federación de Centros de Acopiadores de Cereales. No pudo llegar Luis Urriza, del Ministerio de Agroindustria nacional.

Autoridades bancarias, representantes de instituciones del campo, legisladores y otros referentes institucionales formaron parte, junto a productores y dirigentes cooperativistas, del público que se hizo presente en el Teatro Municipal, que fue escenario –al igual que en el retorno de la Mesa, en la pasada edición de la celebración triguera- de este interesante coloquio.

Entre otros temas, se expresaron cuestiones vinculadas a los factores que influyen en la competitividad del trigo y el crecimiento de la superficie sembrada, la inversión en infraestructura portuaria para Quequén, la necesidad de apoyo a la ley de fertilizantes, y se dieron a conocer propuestas de financiamiento para el agro. También se abordó, en un apartado especial, lo relativo a la producción de trigo candeal.

Los aportes del Municipio

En la apertura del encuentro, el intendente Carlos Sánchez repasó algunos aportes desde la política municipal a la producción agropecuaria, como “caminos rurales en óptimas condiciones para dar respuesta a los productores, y el Municipio asumiendo los gastos de combustible de la Patrulla Rural y la sumatoria de 20 efectivos más”, y además enfatizó, en cuanto a la industrialización de la materia prima, que “se ha dotado al Parque Industrial de todos los servicios, con promociones para las empresas, más de 55 industrias, Aduana, SENASA, agregado de valor a más del 50% de la producción primaria y exportaciones directas al mundo desde Tres Arroyos”.

“Esta es la importancia que el trigo tiene para nuestra región y los aportes que hemos hecho desde el Municipio. Por eso es necesario hacer estos encuentros, para que todos los actores involucrados puedan debatir sus problemas y necesidades. La situación del trigo comienza a mejorar, se sembraron 130 mil hectáreas, falta para llegar a las 200.000 pero vamos en el camino, y el trigo vuelve a ser sustentable. Además está la posibilidad de incorporar el candeal que demanda el mercado”, observó el jefe comunal.

Asimismo, advirtió que “es fundamental completar la ruta 72, para facilitar la salida de la producción y el turismo. Los puertos deben seguir mejorando, y Quequén debe acompañar con una dársena para la carga de contenedores. Todo esto debe ser acompañado por políticas nacionales y provinciales que contemplen y acompañen al productor y la incertidumbre que de por sí tiene la actividad agropecuaria. Necesitamos políticas que defiendan al trigo como producción regional, y que apunten a la sustentabilidad. En eso tenemos que trabajar todos juntos, para que el trigo siga siendo el cultivo emblemático”, finalizó Sánchez.



La visión optimista del presidente del Banco Provincia

Juan Curutchet, presidente del Bapro, dijo a su turno que el intendente Sánchez fue “el primero que me llamó cuando asumí en el banco, planteándome la posibilidad de encarar una Fiesta del Trigo con el brillo que con el tiempo y políticas pasadas había perdido”.

Señaló Curutchet que “el presidente Mauricio Macri le agradeció al sector por responder a su cambio de política, y el trigo es un buen ejemplo de eso, porque se sigue recuperando la superficie sembrada. El año pasado el Banco se puso la meta de prestar 28.000 millones de pesos al sector agropecuario, que finalmente se extendieron a 34.000, de los cuales 5.000 fueron para la cadena de valor del trigo”.

“En esta visita vi lo que necesita la Provincia y el país: gente comprometida en agregar valor a la producción primaria. Visité el Parque Industrial y vi empresas con tecnología italiana para agregar ese valor, y recibí consultas sobre financiamiento para ampliar esas líneas, así que estoy muy contento de poder acompañar estos pasos, porque ante el cambio de reglas, el sudeste provincial apostó a la Provincia, el país, y empezó a mover la rueda. En el comercio quizá falta, pero en los números del Banco ya se ve un mayor movimiento, con un 3% de crecimiento de los préstamos medidos sobre ingresos certificables, que están subiendo. Soy optimista, sé que es fundado el malhumor que se ve en la zona metropolitana, pero en el acumulado del año se va a apreciar la mejora”, sostuvo el presidente del Banco Provincia.

“Es bueno que podamos hablar de rutas, competitividad, exportaciones, y sobre todo trabajar en equipo entre estados municipales, provincial y nacional y con el sector productivo, en temas abordados a largo plazo y de manera sustentable. No vamos a mejorar en un día, la clave es dar un paso cada día, y entrar en un proceso de crecimiento sostenido todos los años un poco, hasta ver un cambio en serio para el país. Crecer artificialmente, con medidas que crean impacto pero se agotan, es como el juego de la Oca, porque se vuelve atrás. Hoy las medidas son a largo plazo, está costando, pero apostamos a crecer”, finalizó Curutchet, quien se retiró tras la apertura de la Mesa para dejar paso al representante Mario Bahl, subgerente del área Agropecuaria.

A su turno, sobre el final de la charla, Bahl amplió cuestiones relacionadas con el apoyo financiero al trigo por parte del Bapro, con un fuerte crecimiento en el año 2016 y con una participación del 40% en el total de los créditos que la entidad otorga a empresas. Y recordó las promociones de la tarjeta Procampo, a través de la que se colocaron 4.600 millones de pesos y se incorporó a los contratistas rurales como usuarios y comercios adheridos, y los acuerdos con YPF para compra de combustibles y lubricantes.

“En nuestro banco, la cuestión de la emergencia agropecuaria es de análisis permanente; para ello, en muchas situaciones que se sucedieron en el último año, implementamos prórroga de vencimientos, sin que los clientes nos presenten la emergencias, y atendiéndolos en forma normal dentro de la cartera. Hubo casos de excesos de lluvia, de falta de caminos, de adversidades climáticas, y se los atendió a todos”, sostuvo.

También especificó los requisitos de los créditos de distintas líneas, entre ellas la tradicional de siembra fina, que admitió “hoy quizá es la menos utilizada. Pero por pedido del presidente, en enero de este año se incorporaron oficiales de negocios para operar en banca agropecuaria, para atender a los productores en forma personalizada, escuchar sus sugerencias y reclamos. Nos ha costado poner en vigencia o adecuar líneas a los tiempos de los productores, pero esto cambió y hay muchas medidas en beneficio de la producción, una batería de líneas de créditos para ganadería bovina, aviar, porcina, para la inversión a plazos de hasta 10 años como para el agregado de valor en origen, y tomo las palabras del presidente, porque tenemos previsto llegar a los 40.000 millones y estamos dispuestos a recibirlos para que eso se concrete”.



La mirada del cooperativismo

El presidente de la Cooperativa Alfa, Juan Ouwerkerk, acudió a la Mesa Redonda en representación de CONINAGRO. “Hoy decimos presente representando al sistema cooperativo, que tanta presencia social y económica tiene en la zona. Vimos el entusiasmo por el cambio de reglas por los productores, por lo que hubo más inversión en tecnología y más aplicación de fertilizantes, lo que redundó en cosechas récord”. En este sentido, abundó en que “rápidamente necesitamos que se incentive el mayor uso de fertilizantes para recuperar la producción y mejorar los suelos. Ha cambiado la rotación de cultivos con efectos positivos, recuperamos superficie de trigo y se ha vuelto a ver, después de largo tiempo, el girasol en nuestros campos. Necesitamos una nueva ley de semillas, y estamos seguros de que el productor seguirá aumentando la producción, mientras las cooperativas trataremos de brindar más y mejor asesoramiento, logística y almacenamiento. Habrá que seguir trabajando en la red vial, en mejores rutas y puertos, para poder comercializar nuestros productos. Y deberemos pensar en los residuos plásticos que estamos generando. La ACA está comenzando a construir una planta para reciclar 7500 toneladas de silos bolsa y bidones, y es indispensable que en cada región se arme un plan de recupero y almacenamiento, para su posterior tratamiento, de estos envases. Y seguiremos insistiendo en la implementación de buenas prácticas agrícolas, propiciando la responsabilidad social agropecuaria”, finalizó el cooperativista.



Mayor competitividad y sustentabilidad en la cadena

Oscar Marino, representante de las PyMES Molineras de varias provincias, agradeció haber sido convocado al encuentro y advirtió que “recién estamos comenzando a trabajar en forma sistémica todas las cadenas de valor del trigo, en este caso las cadenas ampliadas, que incluyen todos los procesos de transformación hasta el consumidor. Nos ofrecemos como facilitadores para unir a todos los eslabones y generar competitividad y sustentabilidad, trabajando sobre ejes estratégicos: el económico productivo, porque no podemos dejar de lado el apoyo financiero que nos dan los bancos públicos; el eje ambiental, cuidando el ambiente; el eje sociocultural, que es crucial, desde cada empresa a la comunidad en que se inserta, y obviamente el eje institucional”.

“Los factores de cambio que impactan hoy son la existencia de una población mundial más urbana, como ocurre en China, donde migró gente del campo a las ciudades y hoy debe comprar alimentos en los supermercados; una mejora en el ingreso de los consumidores, fuerte crecimiento en los países desarrollados y crecimiento de la bioeconomía, que aprovecha de distintos modos los residuos para la generación de energía. El agro como opción de inversión crece en todo el mundo, los grandes grupos inversores miran al campo, y cuando nos pongamos a mirar bien esto, como las leyes de tierra, seguramente vamos a tener sorpresas. Nadie va a dejar de hablar de la producción sustentable porque es un camino que el mundo ya eligió y nosotros tenemos que ponerle énfasis. También otro factor de cambio es la capacitación de todos los actores y el uso de tecnología, para lo que Argentina está a la vanguardia, tanto que sorprende a productores franceses y norteamericanos”, apuntó el dirigente empresario.

Luego, Marino mostró un estudio de la Universidad Austral y una alta casa de estudios norteamericana, caracterizando al productor argentino como “un Messi: gente joven muy motivada por aprender y emprender, que aplica tecnología y que tiene gran vocación por la productividad. Hoy el activo crítico, como antes era la tierra, es el conocimiento. Y lo que muestra este estudio también es el crecimiento de la producción de trigo, que nos plantea el interrogante futuro de qué hacer con todo ese trigo para que no decaiga su valor”.

Destacó asimismo la exportación de materias primas como el primer generador de divisas, y apuntó a crecer exportando con agregado de valor y generando productos cada vez más confiables en cuanto a la seguridad alimentaria. “La propuesta nuestra es mucho más que trigo y harina. Las oportunidades sobre esos cuatro ejes estratégicos están dadas porque conocemos las necesidades de todos los eslabones de la cadena. Nos proponemos como facilitadores para articular, y estamos convencidos de que una cadena más competitiva y sustentable no redundará únicamente en beneficios a las empresas sino a sus comunidades”, concluyó.



La Cámara Arbitral como ordenamiento

Entretanto, el representante de la Cámara de Cereales de Bahía Blanca, Abel Rubén Di Meglio, indicó que “con la cadena funcionando hay que ordenar muchas cosas”. Así, repasó el surgimiento de las Cámaras Arbitrales, buscando reglas transparentes para la comercialización, e insistió que hay que valorizar estas instituciones, que tuvieron que intervenir en diferendos de distinta naturaleza y para eso tuvo que invertir en tecnología y capacitarse. Sólo por la Cámara de Bahía Blanca pasaron más de 2 millones de toneladas de trigo en la última campaña, y se ha trabajado con la Cámara de Buenos Aires en cuestiones como la calidad, entre otras”.



Líneas de financiamiento

Beatriz Wehrhahne del Banco Nación, exgerente de Benito Juárez y actual gerente en Tres Arroyos, describió instrumentos de acompañamiento financiero de la entidad para con el campo. Habló de “Nación Campo, préstamos para maquinaria con tasa subsidiada fija entre 10.5 y 11.5 anual, a 3 y 5 años de plazo, y una nueva línea para el sector ganadero, de hasta 10 años de plazo con tasa fija del 14% anual por los primeros tres años, y una de retención de vientres con interesantes períodos de gracia de entre 24 y 36 meses según la línea. Hay préstamos en dólares a 2,75% anual, y como siempre la Agro Nación, descuento de cheques de pago diferido con un 16% de descuento, y están por surgir los nuevos créditos de vivienda, además de créditos para individuos, jubilados, entre otros”.

Wehrhahne invitó a los productores a acercarse al banco, y aseguró que “la gerencia siempre está abierta, los espero, y también tenemos un stand en la Fiesta Provincial del Trigo”.



Por un mejor posicionamiento en el ranking exportador

Ezequiel de Freijo, de la Sociedad Rural Argentina, hizo un reconocimiento al intendente “porque su ciudad es un lujo”, y trajo consigo el saludo del presidente de la entidad, Luis Etchevehere. Expuso un cuadro de competitividad en productos agrícolas, exhibiendo resultados obtenidos tras la quita de retenciones, y aseguró que “hubo muy importantes respuestas del productor, que invirtió en tecnología y fertilizantes y dio un salto productivo. Pero esto no alcanza para un crecimiento hacia delante de la Argentina. Hay que mejorar la competitividad, el país está en el puesto 104. Lo primero que pensamos es cómo estamos en el ranking de exportadores de alimentos, porque en 3 años perdimos 3 puntos. La competitividad parece una palabra muy abstracta, pero se ha investigado abriéndola en varios conceptos: marco institucional, infraestructura, entorno macroeconómico, salud, educación primaria y formación profesional, eficiencia de los mercados, trabajo y dinamismo, sistema financiero, nivel tecnológico, tamaño del mercado, agregado de valor e innovación. Los 15 países que están por encima nuestro como vendedores de alimentos, están mucho mejor en la mayoría de las variables, salvo educación primaria y profesional. Por eso tenemos que trabajar mucho en el resto. Sólo se desarrollan los países con instituciones fuertes, y en ese aspecto los demás países están mucho mejor: hay que trabajar en independencia de poderes, seguridad jurídica, prensa libre. Y en la cuestión macroeconómica, tenemos problemas como el déficit fiscal, el riesgo país, un balance presupuestario recibido del gobierno anterior muy desajustado, entre otros problemas que hay que solucionar, y vemos que hay políticas en este gobierno que apuntan a resolver eso. Pero hoy el campo paga más de 33 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales, la presión tributaria creció mucho, mientras el resto de los países tiene una presión estable y muy baja. Además, hemos tenido inversiones muy bajas, mientras que nuestros competidores tienen un nivel de inversión mucho más alto. Tenemos además pocas rutas, pocos trenes, una matriz de transporte focalizada en los camiones, con altos costos de fletes, un 150% más caros que en EE.UU. y un 70% más caros que en Brasil, y un alto precio del gasoil”, describió.

Apuntó asimismo a una estrategia clara de la política comercial, la necesidad de impulsar negociaciones con países como China, Sudeste Asiático y Estados Unidos, entre otras cuestiones, sin dejar de aprovechar las ventajas del mercado regional del trigo. “Hay que incrementar la exportación de alimentos para desayuno, con un mercado creciente, e insistir con el agregado de valor, que en los farináceos comienza en el trigo. La diversidad de ambientes en la Argentina permite aumentar la producción, pero hay que diferenciar la oferta para mejorar la competitividad exportadora”, concluyó.



Fuerte inversión en mejoras de la infraestructura portuaria

La siguiente disertación correspondió a la máxima autoridad del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, doctor Arturo Rojas, que consistió básicamente en la exhibición del ingreso y egreso de los buques y un repaso por las importantes obras que se prevén en la infraestructura portuaria. “Llegué hace menos de un año al Consorcio, y hemos hecho varios avances que tienen que ver con la mejora de la competitividad. Haré propia una frase de Gerónimo Venegas, que decía al gobierno anterior que el campo no precisaba una mano, sino que le sacaran la mano de encima. Las medidas del presidente Mauricio Macri han puesto al sector productivo nuevamente de pie, con la eliminación de los ROEs y restricciones, depositando la confianza en los productores y obteniendo de ellos una respuesta positiva. Por nuestra parte, hemos decidido volver a plantear a nuestro puerto como uno de los principales del país, y volver a instalarnos a nivel internacional, por lo que hicimos misiones a otros países, principalmente a España”.

“Hoy se puede palpar la vuelta al trigo; en Quequén se cuadruplicaron las exportaciones en 2016, y eso nos permitió mejorar la competitividad y lograr 7.600.000 toneladas que se pudieron exportar por Quequén. Además podemos decir que el puerto tiene 43, 44 pies de calado los 365 días del año, y ahora hemos anunciado importantes obras de infraestructura que apuntan a que esté operativo esos 365 días”, consideró Rojas.

También hizo referencia al logro de la baja en los costos de los servicios portuarios, de un orden del 30%, y criticó al gobierno anterior por “las distorsiones en esos valores”. Destacó que desde hacía 6 años no había servicio de remolque las 24 horas, y a la semana de su asunción, se restableció, incorporando además a nuevas empresas e inversiones para mejorar las prestaciones. “Hoy se habló de mejorar los accesos al puerto mediante obra pública, que si antes fue sinónimo de corrupción, hoy tiene que ser sinónimo de progreso. Hoy ya hay una inversión en marcha de más de 74 millones, por decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal, para mejorar el acceso no sólo para los camiones sino para la seguridad vial de todos los vecinos. Ya el ministro Guillermo Dietrich hizo anuncios de obras para Quequén de más de 100 millones de dólares, de los cuales 33 aportará el gobierno, otros 33 el Consorcio, y otro 33 de una de las nuevas terminales que tenemos operando en nuestro puerto, todo para llevarlo 50 pies de calado y tenerlo operativo todo el año. No quiero dejar de mencionar además otra inversión, que es la concreción de un nuevo muelle pesquero, que nos permitirá liberar el sector de lanchas amarillas para poder cargar buques con contenedores, es decir, producción con valor agregado como hoy se reclamó”, sostuvo el presidente de Puerto Quequén, además de enumerar otras inversiones.



Por una nueva ley de Emergencia Agropecuaria

Matías de Velazco, productor chavense y presidente de Carbap, destacó las aptitudes de la zona para el cultivo de trigo, y recordó que “durante el gobierno anterior, ese trigo que hacían nuestros padres y abuelos fue vapuleado; no lo podíamos vender, prácticamente lo regalábamos transfiriendo rentabilidad a otros sectores de la cadena. Con el cambio de gobierno, nos incitan a hacer trigo de calidad, lo que requiere inversiones en fertilizantes. Muchos productores se embarcaron en eso, y qué pasó: tuvimos trigo de calidad, pero sin diferencial de precio entre el trigo condición cámara y el panificable. Ese es un problema. A veces nos largamos a producir mucho, pasa lo mismo con la carne, pero si las embajadas comerciales no trabajan y eso se vuelca al mercado interno, los precios se van a derrumbar. Estuvieron paradas, pero nuestro destino hoy tiene que ser recuperar mercados”, advirtió.

Repasó los resultados de la gruesa 2016, la implantación de la fina, y los problemas climáticos. “Tenemos una amplia zona donde hay soja que se implantó y no nació, y otra que no pudo implantarse. Por eso es necesaria la modificación de la Ley de Emergencia de la que se está hablando, para mantener al productor en carrera. Hoy es sólo un paliativo, y eso tiene que cambiar, porque si bien hay un corrimiento de vencimientos impositivos, después se acumulan con los actuales; ni hablar si uno va a pedir financiamiento al banco, que nos arruga la cara. Todo eso se genera que desde Provincia, y con buen tino, se esté trabajando en un cambio de la ley. Y una de las cosas que están pensando es en eximir en algunos casos del pago de un porcentaje de los impuestos, y sobre todo en la creación de un seguro multirriesgo, que es un tema serio, con varios aspectos a considerar”, describió.

Consideró, asimismo, que los productores agrícolas “somos un tesoro para el país, que muchos quisieran tener, porque han seguido trabajando en las condiciones más adversas. Somos locos por producir; con una cosecha de 3000 kilos estamos pensando en qué hacer para llegar a los 3500, y si el vecino tiene más, le queremos ganar. Pero Argentina tiene un problema, por el que debiera ir a psicoanálisis: no se reconoce como fuertemente productor de materia prima. Y se habla de agregar valor, pero el problema se suscita cuando la industria, para ser eficiente y ganar plata, necesita que la subvencionemos nosotros. Pasa en el sector lechero, ha pasado con la molinería y ni hablar del supermercadismo. La industria debe comprarle al productor en condiciones de mercado. No nos puede volver a pasar quedarnos sin trigo”.

El dirigente ruralista advirtió, asimismo, que falta mucho por hacer en materia de competitividad para la producción, tanto en granos como en carnes, para lo que repasó varios aspectos que requieren cambios. Entre otras consideraciones, terminó felicitando al intendente Carlos Sánchez por el estado de los caminos rurales de Tres Arroyos.



Trigo candeal: un mercado apasionante pero muy volátil

Leandro Pierbattisti, quien se sumó ya iniciadas las disertaciones, representó a los Centros de Acopiadores y se refirió básicamente al tema del trigo candeal. “Es un mercado apasionante, pero muy especial y muy chico. Lo primero que hay que ver es que el área sembrada cayó en 2014, 2015, a nivel mundial, porque el productor fue yendo a lo más fácil y lo más rentable. Se hace en varios lugares cada vez más canola, por ejemplo, y la caída del candeal fue tal que respondieron los precios y la superficie volvió a crecer, aunque no tenemos demasiada información acerca de cuánto porque este es un mercado bastante opaco. Sin embargo, al no caer tanto el consumo, se convierte en un producto con un futuro interesante, aunque con un mercado volátil, con precios que pueden bajar o subir fuertemente”.

“Hoy producen candeal Canadá, primer productor mundial; la Unión Europea, mayormente Italia; el Magreb, Kazajstán, Siria y Turquía, además de países de Europa Central. Básicamente no superan los 40 millones de toneladas. En Argentina se produce muy poco, y los tamaños de los mercados, si comparamos candeal con trigo pan, no son comparables porque el primero es muy pequeño. Por eso no hay herramientas de seguro de precios, no hay estadísticas ni información, y el mercado lo hacen Canadá, Italia y Argelia. Y un factor importante fue la disolución de la Junta de Granos canadiense, que se ocupaba de organizar la oferta exportable y publicar los precios del candeal, ofreciendo así una referencia al mercado mundial. Hoy eso se terminó y hay que lidiar con una volatilidad muy grande”, argumentó Pierbattisti.

Tras poner algunos ejemplos prácticos, advirtió que es indispensable conocer cuánto va a valer el trigo para producirlo, y esto con el candeal es virtualmente muy difícil. “Argentina es un granito de arena en la plaza del candeal, con 250.000 toneladas. Se hacía bastante en los años 70, luego se fue perdiendo, y lo interesante es que hubo una remontada de área en estos últimos años, que creció aún más en el 2016, arrojando un saldo exportable mayor. Históricamente el destino principal de ese trigo es Italia, al que habría que ver porque ya es conocido para los argentinos, y hay que buscar la forma de conocer qué quieren los compradores de otros destinos, como el Magreb. Pero lo interesante de Italia es que es una plataforma mundial del trigo candeal, y tienen el blend de la mejor calidad, por eso tienen las pastas y los productos que tienen”, consideró el asesor de los Acopiadores.

Consideró positivo del candeal que el 95% está destinado a la alimentación humana, por lo que sus expectativas de mercado son altas. “Previamente a cualquier intento, hay que saber quién compra, a cuánto. Antes de sembrar, hay que conocer el mercado, con qué especificaciones me comprará, entre otras cuestiones, y sin siquiera poder fijar el precio, que es otro debate. Hoy es difícil lograr un convenio, y si nos focalizamos en el mercado de exportación, más aún. Y por último, tener en cuenta que el comprador prioriza la regularidad. Me gustaría que haya una oscilación ligera en las áreas sembradas, porque el cliente quiere homogeneidad, calidad, pero también si vos vas a seguir estando presente en los mercados en los próximos cinco años”, finalizó.



Más confianza y voluntad de los productores

Finalmente, el director provincial de Agricultura, Eduardo Soto, quien acudió a la Mesa Redonda en representación del ministro Leonardo Sarquís, destacó el crecimiento de área y de la productividad del trigo por unidad de superficie, tanto en el país como en la provincia, donde aumentó la primera un 23% y la cantidad de 5 a 7,5 millones de toneladas. “Son 375 millones de dólares adicionales a la economía de la Provincia. Se incrementaron las ventas de fertilizantes, por lo que la productividad también creció, lo que en definitiva marca un crecimiento en la voluntad y la confianza de los productores”, indicó.

Se refirió también a los contactos de las autoridades ministeriales con el mercado de Brasil, con el objeto de restablecer los vínculos comerciales. Y por otra parte consideró algunos aspectos agronómicos, evaluándolos con perspectiva histórica y haciendo mención a la sojización y sus consecuencias. “Hoy hablaron de sustentabilidad, y para eso, incorporar gramíneas es fundamental”, subrayó.

Y sostuvo que es vital aplicar “herramientas graduales, para conseguir resultados graduales, logrando así establecer un proceso que asegure la competitividad. En este aspecto hay trabajos pendientes en la Provincia. Hoy nos encontramos con una agricultura con una gran necesidad de aplicación de insumos; además, el conocimiento es muy importante. Porque esa alta aplicación de insumos la hace más riesgosa, por eso los seguros multirriesgo, el manejo del financiamiento, tienen que ser herramientas de protección de ese tipo de producción. Este nuevo modelo nos debe hacer pensar que tenemos que diagramar estrategias productivas según los ambientes. Hace falta un diseño de producción que tenga en cuenta las diferencias ambientales, porque eso influye fuertemente en la calidad, y este es un factor que incide también en el financiamiento”, consideró.

Habló de la ley de fertilizantes, repasó los beneficios que preveía –perdió estado parlamentario- pero admitió que “no encontró el momento propicio para su tratamiento, aunque seguramente los diversos actores involucrados, no sólo el Estado, además de los resultados obtenidos con la fertilización en trigos de la última campaña, volverán a traer este tema a la palestra”. Y aseguró que se insistirá en las buenas prácticas agrícolas y su regulación, además de las modificaciones de la Ley de Emergencia Agropecuaria de la que ya se había hablado en la Mesa Redonda.

A su término destacó la firma de convenios para análisis de calidad de trigo con las Cámaras Arbitrales, aunque aseguró que es necesario contar con una red mayor de laboratorios. Y puntualizó como aporte de la Provincia a estos temas, la realización de una “Maratón” de jornadas sobre el trigo en las que se abordarán calidad, estrategias de fertilización, comercialización, entre otras. Una de las jornadas, anticipó, se hará en Tres Arroyos.



Tras una breve ronda de consultas, que básicamente rondó sobre los mismos tópicos abordados, finalizó –con las palabras de agradecimiento del intendente Carlos Sánchez y del moderador Juan José Etcheto- una nueva y exitosa edición de la Mesa Redonda de la Fiesta Provincial del Trigo.