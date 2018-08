Menéndez cerró un acto con toda la liturgia peronista

El presidente del Partido Justicialista bonaerense, Gustavo Menéndez, cerró con un enfervorizado acto en el Sindicato de la Carne su estadía en Tres Arroyos. Allí, diversos sectores del peronismo local se hicieron presentes para ratificar una unidad que viene mostrándose ya desde el interbloque, y también participaron referentes justicialistas de la zona como el intendente chavense Marcelo Santillán y el lapridense Pichi Fisher. En la tribuna, los concejales de filiación peronista (a excepción de Matías Fhurer), autoridades partidarias, exconcejales, dirigentes sindicales como el titular de la CGT Regional Humberto Salaberry y referentes de distintos espacios de militancia en Tres Arroyos siguieron con atención el encendido discurso de Menéndez, que llegó a trazar un paralelo entre Juan Domingo Perón y Cristo.

Con la liturgia de bombos presente, el primer orador fue el diputado Pablo Garate, quien recordó que “hace mucho que los peronistas no nos juntábamos, y eso es lo primero que tenemos que resaltar esta noche. Y cuando los peronistas de Tres Arroyos nos juntamos somos una fuerza insuperable, y eso lo hemos construido con el ejemplo de los compañeros concejales que día a día trabajan en el interbloque. Sin su enorme trabajo y su envión, superando las cosas que nos separaban, hoy maduramos todos y estamos en el mismo lado, todos peleando en favor de Tres Arroyos”.

“La construcción de esta unidad, la que empezamos a cimentar hoy más fuerte que nunca en Tres Arroyos partió de la idea de que tuvimos errores, de que nos autocriticamos de que nos peleamos muchas veces innecesariamente y eso determinó que el peronismo de Tres Arroyos estuviera cada vez más lejos de poder gobernar el distrito, eso no nos va a pasar en el futuro, lo tenemos todo muy claro, lo importante es que construyamos de acá a octubre del año que viene la victoria del peronismo en Tres Arroyos”, enfatizó el diputado.

Luego resaltó la presencia de los intendentes Fisher y Santillán y sostuvo que “van a ser el amuleto de la suerte para el futuro” y dijo que esta contentó de poder compartir este proyecto político con ellos y también mencionó a la diputada Rocío Giaccone, quien estuvo acompañando a Menéndez en su recorrida por la ciudad. “Compañeros dejemos de mirar para el costado, pensemos que enfrente tenemos a nuestro verdadero adversario y entre todos juntos seguramente que le futuro va a ser mucho mejor”, cerró.

Trasmitir los valores del peronismo

Seguidamente tomó la palabra Giaccone y expresó que “en este pueblo peronista se siente la generosidad y se ve reflejado, me llevó la mirada del trabajo y lo que nos han trasmitido durante todo el día. En cada lugar tenemos que convencer al vecino la que todavía le esta perdonando el daño que le está haciendo este gobierno, aquel que apostó, aquel que confió y que hoy se encuentra defraudado, decepcionado, pero por sobre todas las cosas que se encuentra mal. Tenemos que darle al pueblo la esperanza que solo los peronistas con los valores que siempre nos han sostenido, con los valores que nos trasmitieron a los más jóvenes, trasmitámosle eso al pueblo, acompáñennos a los que estamos tratando de contagiar a los que son aún más jóvenes. Hay que volver al gobierno para ser feliz al pueblo”.

"El único límite es Macri"

Luego habló Pichi Fisher y comentó que “estamos en un momento muy jodido, cada uno de los que estamos acá tiene muchos compañeros desocupados o muchos gremios que ve amenazada su continuidad o su seguridad laboral, todo esto es lo que nos da un mandato y una fortaleza para que cada uno de nosotros tratemos de buscar el camino para estar juntos, es una responsabilidad insoslayable”.

“Cuando uno ve al peronismo movilizado y ve en las caras que se trasmite esa fortaleza, ese vigor, acá en Tres Arroyos el peronismo está haciendo ebullición y no queda otro camino que juntarse y ganar las próximas elecciones, no hay tutía muchachos, el único límite es Macri y tenemos que ganar, gracias al presidente del partido acá hay alguien buscando eso, hacer la unidad no significa hacer una unidad a cualquier precio, significa poner un norte que nos contenga a todos y que nos deje la posibilidad de que el peronismo vuelva a ser la felicidad del pueblo”, subrayó.

"La unidad es indispensable"

A su turno Santillán le dedicó un párrafo muy especial al “Tano” (Menéndez): “encontrarme con un presidente como el Tano en cada reunión de consejo del partido que hemos hecho ha escuchado la voz del interior y eso para nosotros es un orgullo que hayamos podido llevar la voz no solo de la 6° sección, sino del interior profundo de la provincia de Buenos Aires y él haya apoyado esas decisiones”.

Asimismo destacó que la unidad es indispensable: “Creo que es simple y tenemos que comprender que nos pasó algo muy sencillo, nos olvidamos de tres frases que el general Perón nos legó y nos dijo que era su doctrina: Soberanía política, independencia económica y justicia social. Como no vamos a estar unidos si nos están avasallando nuestros principios, nunca más los ponemos en riesgo. Cuando volvamos agarrar el gobierno vamos a brindar estos tres principios y el límite de nuestra discusión va a serlo poner en riesgo esto que hace feliz a la gente, porque lo que hace feliz a cada uno de los habitantes argentinos fueron estos tres principios que dejó el general Perón. Necesitamos la unidad y necesitamos actuar rápidamente para ponerla ya un freno a este gobierno que ha hecho el corralito más grande de toda la historia, se quedó con el sueldo de cada uno de ustedes a través de los servicios públicos. Ha seguir trabajando”.

“Tres Arroyos tiene que darle una oportunidad al peronismo”

A su turno, el titular del peronismo bonaerense comenzó su discurso poniendo de manifiesto su preocupación por la situación de las empresas, del bolsillo de los argentinos, y advirtió que “son víctimas de un gobierno que piensa en los sectores especulativos del poder financiero”. También puso énfasis en el trabajo del interbloque peronista, y volvió a destacar que “se habla mucho de este armado como modelo de gestión en el PJ nacional”.

“Hay que poner el acento en los grandes motivos que hoy tenemos para estar unidos”, dijo Menéndez, quien también se refirió a su recorrida por los Ranchos de la Virgen de Luján “donde los vecinos no tienen escrituras de sus casas. Y su escuela especializada en arte, una de las 7 que hay en la Provincia, y que tiene alrededor de un 40% de chicos que no terminan la secundaria”, describió.

Recordó que tuvo que “luchar contra los 24 años de gestión del intendente anterior en Merlo, que después de tanto tiempo de gestión empezó a confundir lo público como privado, creyó que el municipio le pertenecía y se pasaba la pelota como acá, con dos o tres personas más, y ¿quién pierde? El pueblo, como pasa con el pueblo de Tres Arroyos, que vio sus obras más fenomenales cada vez que el peronismo gobernó en la Nación. Y si no pregunten qué obra vino con el gobierno de Macri…Veo muchos barrios desorganizados, olvidados y postergados”.

“Está llegando el tiempo de que Tres Arroyos le dé una oportunidad al peronismo en el gobierno municipal; sobran mujeres y hombres capaces de jugarse por esta bendita tierra, y los tienen aquí. Si cada uno de ustedes sale esta noche y no para un segundo hasta el 10 de diciembre del año que viene, el próximo gobierno de Tres Arroyos no sólo va a ser peronista, va a recuperar la mística que han perdido los que por llevar 24 años en el poder, creen que el pueblo les pertenece. Cuando el pueblo le pertenece a sus habitantes”, aseveró Menéndez.

En otro tramo de su alocución, el presidente pejotista destacó el rol de la Mesa Sindical en Tres Arroyos, “un ejemplo de organización”, y celebró la recepción que tuvo con los clásicos bombos, al considerar que “le pusieron alegría y una de las batallas que tenemos es la cultural, quieren que el pueblo se vuelva triste y nosotros tenemos que luchar en la calle y con alegría. Nada puede contra un pueblo que se pone de pie, ni el poder financiero”.

Fustigó a quienes alimentaron las divisiones internas en el peronismo y recordó que “el único límite es Mauricio Macri, todos tenemos que estar en un nuevo colectivo que genere nuevas mayorías. Vergüenza debería darnos a los peronistas, que logramos que mientras nos peleábamos, se dieran las condiciones que hoy permiten que mucha gente se vaya a dormir con hambre. Hoy va a morir alguien en el pasillo de un hospital porque no va a llegar el médico, o el remedio, pero sobre todo porque al Gobierno no le importa la salud pública. Y mañana a la mañana muchos chicos se van a descomponer de hambre porque van a la escuela sin comer, y tienen que esperar a llegar ahí para ponerse algo en la pancita. Y muchos van a salir a buscar laburo y volverán a casa sin encontrar nada. Esta es la Argentina de Macri”, apuntó Menéndez.

“Tenemos que aprender de la derrota y el error –dijo Menéndez, quien criticó la falta de comunicación entre los distintos sectores- . El peronismo es lo más parecido que hay a una religión; tenemos nuestro salvador, para el catolicismo Jesús, para nosotros Perón; tenemos nuestros mandamientos, que son las 20 Verdades, nuestra Biblia es la doctrina; nuestra Santa, que es Evita, los 30.000 desaparecidos nuestros mártires. Y nos llamamos compañeros, que quiere decir los que comparten el pan, y es lo que hizo Jesús en la Ultima Cena”, ejemplificó.

Finalmente, reivindicando la condición de líder y el pensamiento de Perón y la entrega de Eva, en un último tramo del discurso con una singular impronta mística, Menéndez advirtió que “si somos herederos de semejante historia, y Evita dejó jirones de su vida por los problemas de los argentinos, ¿quién de nosotros tiene derecho a bajar los brazos? ¿No podemos dejar de lado nuestras pavadas que nos hacen estar separados?”. Tras resaltar el ejemplo de “Néstor Kirchner, que también dejó su vida, hay que decir que aquí nadie se entrega. No hay medalla más importante que luchar por la Patria”.