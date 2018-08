Menéndez: “Somos conscientes que con el votante de Cristina no alcanza para vencer a Cambiemos”

En instalaciones del Partido Justicialista de Tres Arroyos se desarrolló una conferencia de prensa con la presencia del presidente del PJ provincial, Gustavo Menéndez, quien se encuentra desde esta mañana recorriendo la ciudad.

Durante la misma estuvieron presentes la presidenta del PJ local Adriana Guerrero, el Diputado Pablo Garate, los intendentes de Gonzales Chaves y de Laprida, Marcelo Santillán y Alfredo Fisher, respectivamente, y la diputada provincial del FpV por la 4° sección, Rocío Giaccone.

Visita a la fábrica Istilart

Durante la misma resaltó el ejemplo de la fábrica Istilart con sus 120 años de historia. “Los visitamos para conocer en profundidad qué tanto las políticas del gobierno nacional están afectando a quienes deciden ser absolutamente valientes y todavía seguir apostando a una iniciativa productiva en la República Argentina como es el dueño de esa fábrica”, comentó.

Con el Interbloque peronista

También contó que visitó el interbloque de concejales peronistas: “La fusión intelectual y política y desde el corazón que tienen hoy los concejales de Unidad Ciudadana, del Frente Renovador aquí en Tres Arroyos, para mí es un faro de luz que puede iluminar para que esto suceda también en otros lugares, no solamente de la provincia de Buenos Aires sino a la República Argentina para que ese campo popular vuelva a poder confluir siguiendo el ejemplo que tenemos en Tres Arroyos”, expresó.

Mientras que agregó: “A nadie se le escapa el momento de crisis que vive el pueblo argentino, y mientras uno visita estos espacios, uno se da cuenta de la necesidad que tiene el peronismo y los dirigentes del peronismo de dejar de lado cuestiones superfluas, de dejar de poner excusas para estar divididos y poder concentrarnos verdaderamente en los grandes motivos que tenemos para estar más unidos que nunca”.

Además advirtió que “el pueblo está en peligro, cuando esto sucede el peronismo tiene la enorme responsabilidad y la obligación de volver a transformarse en la herramienta que utiliza el pueblo para salvarse así mismo, así de importante son los desafíos que tenemos nosotros como comunidad, como pueblo, como partido político”.

Justicia Independiente

Opinó sobre los casos de corrupción que “nos debemos todos los argentinos tener una justicia independiente, independiente del poder ejecutivo, del poder legislativo, una justicia que con íntima convicción pueda profundizar en esta y todas las causas que rocen algún funcionario público respecto de su honestidad”, y añadió: “Hay que respetar los espacios y que se investigue”.

“Cada vez que el gobierno está tocando fondo y que no tiene respuesta para afrontar los graves problemas que tienen los argentinos, hay una bomba mediática. Cualquier bomba mediática que sea no exime a este gobierno de las responsabilidades que tiene, del quebranto, de la tristeza, de la depresión, que miles y miles de argentinos están sufriendo hoy por su incapacidad de gobernar”.

El voto de Cristina no alcanza para ganarle a Cambiemos

Para finalizar anunció que no se habla de candidaturas sino de proyecto de gobierno. “Nosotros somos conscientes que solamente con el votante de Cristina no alcanza para vencer a este fenomenal aparato, en medio del blindaje y de personas de los centros financieros que verdaderamente tienen poder real en este y otros países, no alcanza solamente con eso, por eso es tan importante en este momento de encuentro no hablar de candidatura sino de hablar de proyecto de gobierno, nuestro programa de gobierno”.

Con referentes de la Sexta

Tras el encuentro con la prensa, Menéndez encabezó una reunión con referentes justicialistas de la Sexta Sección, como los intendentes Marcelo Santillán (Adolfo Gonzales Chaves) y Alfredo "Pichi" Fisher (Laprida), legisladores como Pablo Garate, autoridades partidarias como Adriana Guerrero y Julio Garrido y titulares del PJ en otros distritos, concejales, dirigentes políticos de todos los sectores del peronismo local como Martín Garrido, Martín Goizueta, Ricardo Fernández, entre otros, y referentes gremiales. Este plenario se llevó a cabo en el Sindicato de Fideeros.