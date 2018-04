Menos del 1% del presupuesto de Educación está destinado a infraestructura escolar

Este miércoles por la tarde el vicepresidente primero del Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Diego Julio Martínez, visitó Tres Arroyos.

El funcionario realizó una recorrida institucional y en primer lugar se reunió brevemente con el Intendente Sánchez en el palacio municipal. Luego, en la Escuela 16, estuvo acompañado de integrantes del Consejo Escolar, docentes, directivos, jefatura distrital y regional, donde señaló que las falencias edilicias en las escuelas de la provincia aún faltan resolverlas.

Ante esto sostuvo que se están trabajando en ello: “La primera es salir de una ecuación presupuestaria que está muy lejos de dar cobertura a esa condición. La provincia de Bs. As. invierte en el sistema educativo este año el 26% de su presupuesto, es un dato muy importante, pero el insumo salario se lleva más del 25% de ese presupuesto, este año hemos mejorado un punto porcentual esa condición, razón por la cual estamos un poco mejor de infraestructura, pero estamos muy lejos de dar solución a los 12 mil edificios que administramos”, dijo.

Asimismo indicó que por esta razón se trabajará municipio por municipio: “Nosotros tenemos tres fondos de infraestructura unos es el que administra el Consejo Escolar, otro el Ministerio de Infraestructura de la provincia y otro es el Fondo Educativo que administra con libre disponibilidad el municipio. Sobre nuestros fondos hay un desarrollo, una política a implementar, y con el Fondo Educativo por primera vez se ha logrado un gran trabajo de nuestro equipo en la legislatura, fijar un piso de ese Fondo Educativo que debe ir a Infraestructura, en los municipios del interior es el 40% y en el conurbano es el 50%. Hecho eso hacemos un acta-acuerdo con cada municipio sobre qué van arreglar los Consejos Escolares, qué hacemos nosotros, qué va hacer el municipio con ese Fondo Educativo. Esto es inédito, no se había hecho nunca, son actas-acuerdos, requieren un acuerdo y entonces eso resuelve un poco la situación. Lo que no entra en el 2018, entrará en el acta 2019. Esto se hace fijando prioridades, la comunidad sabe qué escuela está peor que otra, entonces hay un control social sobre lo que nosotros hacemos y además por el cumplimiento”, explicó Martinez.

Reunión con padres

El funcionario también realizó un balance sobre la jornada que llevó a cabo en nuestra ciudad y remarcó que se reunió con padres de alumnos: “Nuestro Director General, Gabriel Sánchez Zinny, nos ha pedido que en todas las recorridas que hacemos, son dos veces por semana, estamos obligados a recorrer escuelas, además de conversar con todo el sistema educativo, tengamos un espacio de diálogo directo con los padres para que nos digan todo lo que piensan. Uno se lleva esa información que es más de las que tuve en conversaciones con ellos, la visita del Intendente que fue muy rápida, uno se lleva mucha información, eso es lo más importante, e información real de lo que está pasando”.

Y agregó que “los padres están preocupados en dos cosas, primero por la situación de la escuela puntual y después por la educación, son padres que quieren que sus hijos aprendan y te cuentan que a lo mejor no progresan como ellos desean, que están preocupados porque se enteran que los resultados de las evaluaciones de nuestras escuelas no son buenas”.

“Lo importante es que ellos sepan cuál es el camino tomado, cuál son las decisiones, la estrategia y que puedan difundirla, pensarla, reflexionarla, volver a dialogar con los directivos de las escuelas a partir de mayor información, me parece que son actores que nosotros queremos reivindicar”, concluyó.