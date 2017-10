Meo Guzmán: “Nos van a encontrar más proponiendo, que criticando”

El candidato a concejal en 1° lugar por Cambiemos, Matías Meo Guzmán, visitó los estudios de LU24 junto a Rosío Antinori, candidata a diputada provincial en 6° lugar por el mismo espacio y ambos destacaron los cambios positivos que se llevan adelante en la gestión de este gobierno en la provincia, como así también en el recibimiento que tienen cuando visitan a los vecinos del Distrito en el marco de la campaña electoral de cara al 22.

“La gente es muy sincera y cuando no le gusta algo te lo dice y cuando le gusta también. Pero tenemos buena recepción en ellos. La idea es acercarnos a los que no nos pudimos acercar en las PASO: A nosotros nos van a encontrar más proponiendo, que criticando”, dijo Meo Guzmán, al tiempo que consideró importante “dejar de mirarnos las diferencias y buscar los puntos de encuentro. No me gusta entrar en la chicana y en la descalificación”.

Asimismo, el candidato destacó la labor que se viene desarrollando desde el gobierno en materia de seguridad, de salud, y agregó que en cuanto a lo educativo, a nivel local, “hay necesidad de contar con información de lo que realiza el Consejo escolar, porque mucha gente no sabe lo que se está haciendo en las escuelas, hay unanimidad en el consejo y queremos discutir cosas de infraestructura”, manifestó.

Por otro lado, mostró su preocupación ante la aparición de ciertos panfletos que están circulando en la ciudad, que aseguran que “el gobierno viene por las carreras del CRESTA, que desfinanciará las del CRESTA y las del Instituto. No sé por qué hacen esta campaña asustando a los chicos. Se ha duplicado el presupuesto universitario en la provincia y se ha ampliado la oferta educativa en muchos lugares y decirles que se queden tranquilos”.

En tanto, Rosío Antinori, candidata a diputada provincial en 6° lugar, hizo hincapié en el recorrido por las localidades con el resto de los candidatos.

“Estoy contenta porque la gente nos estaba esperando”.

Antinori destacó “el rol de la mujer actual ya que es más activo que otras épocas: son las que más hablan, las que más saben y tienen un diagnóstico preciso. A veces la mujer no encuentra los lugares donde participar y es importante seguir trabajando. Ocupamos un porcentaje chico de mujeres en política. Me parece importante entender que la mujer y el hombre somos iguales que debemos ganar derechos. Hay muchas batallas por ir ganando”.

La legisladora confirmó, además, que el Ministro de Gobierno de la Provincia, Joaquín De La Torre, llegará esta tarde a la ciudad.