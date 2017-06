Meo Guzmán: “queremos sumar concejales para auditar al Ejecutivo”

El abogado Matías Meo Guzmán, titular de la oficina local de la ANSES, es el primer candidato a concejal por Cambiemos para las legislativas 2017. Entrevistado por LU 24, aseguró que la intención de esta fuerza política es “sumar bancas para auditar al Ejecutivo”, al tiempo que reconoció que fue convocado al organismo nacional y, posteriormente para integrar esta nómina, “sin tener ninguna filiación partidaria”.

Meo Guzmán expresó su satisfacción por la lista que integra, y si bien no se jugó por el número de ediles que podrían ingresar por Cambiemos al cuerpo deliberativo, advirtió que “la idea es sumar para ejercer la tarea de auditar al Ejecutivo y también hacer más visibles las propuestas del equipo”.

El joven abogado aseguró que se trata de “un desafío que me entusiasmó, aunque lo pensé y también lo hablé con familia y amigos”. Y respecto de los pasos previos a la conformación de la lista, entre el PRO y la UCR, consideró que “fue un trabajo en equipo muy tranquilo, sin disputas”.

Finalmente, confió que por una cuestión básicamente ética, ya que no habría incompatibilidades, deberá dejar el cargo en ANSES si es elegido como concejal. “Mientras tanto, en la campaña y para no superponer actividades, tomaré una licencia”, anticipó Meo Guzmán, quien también celebró que haya gente joven en las listas de otras fuerzas políticas que aspiran a bancas en el Concejo.