El presidente del Concejo, Matías Meo Guzmán, brindó un particular discurso en la apertura del año legislativo en el que se refirió a un libro, que leyó durante el verano, que indaga sobre cómo el Homo sapiens sobrevivió y desarrolló una "revolución cognitiva" para imponerse sobre el resto de las especies humanas (NdR: “Sapiens: De animales a dioses”, del israelí Yuval Noah Harari).

“El autor da como respuesta que es por el lenguaje único que nos identifica. Y ese lenguaje no es la capacidad de dar información sino la de generar abstracciones, de creer en cosas que nunca vimos ni tocamos ni oímos pero aun así creemos en ellas”, explicó al tiempo que citó que “nuestro lenguaje evolucionó como una forma de chisme o chismorreo. Un simio puede transmitir información social, los gorilas no sé (acotó), pero lo que no se puede es chismorrear de manera efectiva. La capacidad de transmitir información fiable acerca de en quién se podía confiar hizo que se pudieran desarrollar ambientes de trabajo y cooperación más estrechos. En definitiva, la confianza producto del lenguaje es la que nos dio capacidad de supervivencia”.

Es por eso que apostó a la confianza, el respeto y el consenso de cara a este 2019 tras “un año con grandes problemas económicos”.

Dijo que “el 2018 fue particular ya que ningún bloque político tuvo mayoría por si solo y todo proyecto para ser sancionado tuvo que tener el acompañamiento de otro. En ese marco, destacó “la responsabilidad con la que se ha trabajado sin buscar ventajas políticas electorales de corto plazo y privilegiando el interés de los vecinos de Tres Arroyos”.

También citó al diputado nacional Emilio Monzó, “un dirigente con una mirada interesante”, al expresar que “la política es el arte de entender las necesidades del otro porque las propias ya las conocés” y dijo que “el marketing y los focus group no son ni debieran ser de la partida en el juego dialéctico de conflicto y consenso”.

Índices negativos

El edil por Cambiemos admitió que “fue un año con grandes problemas económicos los cuales impactaron directa o indirectamente en el Municipio de Tres Arroyos. Los índices de inflación, actividad industrial, empleo pobreza y deuda fueron todos negativos. Un año difícil para los argentinos en general”. En ese contexto, “este Concejo Deliberante aprobó el presupuesto más allá de que la rencilla política o la búsqueda de ventajas podrían haber primado aunque no fue lo que ocurrió”.