Mercedes Moreno aseguró que dará “continuidad al bloque del FpV/PJ”

La edil del Frente para la Victoria/PJ confirmó el anticipo de LU 24 al indicar, en conferencia de prensa, que no formará parte del bloque de Unidad Ciudadana y que dará continuidad “al FpV/PJ, en coherencia con lo que decidimos en la Agrupación Eva Perón cuando no quisimos formar parte de las listas en las elecciones de este año. Un bloque que ha demostrado como en los últimos días que el primer y segundo candidato no se ponen de acuerdo y expresan opiniones disímiles, no es un espacio adecuado para el trabajo sostenido, con la gente, y que no busca ser noticia sino a través de lo que se hace, que hemos venido haciendo en estos años”, señaló Mercedes Moreno.

Moreno efectuó estas declaraciones acompañada de otros dirigentes de la Agrupación Eva Perón, como la propia Graciela Callegari, Martín Goizueta, Mónica Morcillo, José Villalba y Sebastián Ramírez. Y señaló, además, que “aunque pueda sonar paradójico, avizoramos un escenario que tiene que ver con la articulación entre diferentes sectores del peronismo, y esto mismo está sucediendo en las Cámaras y en los Concejos Deliberantes de la Provincia, y para eso se necesitan referentes para ese trabajo constante y perseverante que requiere el peronismo y el proyecto nacional, popular y democrático de Néstor y Cristina”.

Graciela Callegari, por su parte, indicó que “coincido con la necesidad de continuar en una ampliación de miradas, porque el campo nacional y popular y el peronismo la necesitan y eso nos ha transmitido la gente. Por eso hay que ampliar el diálogo y la participación”.