Mercedes Moreno: “El horario de uso de la silla anfibia en Claromecó es un disparate”

La concejal del FPV-PJ, Mercedes Moreno, quien integra a su vez el Consejo Municipal de Discapacidad, consideró “disparatado” el horario de 13:00 a 15:00 dispuesto desde el municipio para que personas con discapacidades puedan utilizar la silla anfibia en Claromecó.

“Es discriminatorio respecto a la persona con discapacidad ya que le ofrecemos algo totalmente distinto a quien se puede movilizar por sus propios medios”, resaltó la edil, quien a su vez explicó que es necesaria la incorporación de nuevos elementos para complementar el servicio.

“Desde el Consejo de Discapacidad acompañamos el tema de la bajada accesible en su totalidad y se hizo una incorporación al Presupuesto 2018, para incorporar un par de muletas anfibias y la alfombra de caucho que permite ir de la bajada de madera hasta la arena húmeda; se enrolla y se desenrolla cuando no se usa” dijo y agregó que “también se había pedido la compra de una segunda silla anfibia”.

“Lo que genera malestar es que algo tan sencillo que no necesita más operatoria que la bajada de madera que está en condiciones, y cumple la función, la rampa está; faltaría comprar estos elementos y algún tipo de cobertura para el sol para quienes estén esperando, ya que es algo necesario que tiene que ver con la accesibilidad universal”, expresó.

“Las discapacidades son diferentes: motoras, neurológicas, motrices, discapacitados de salud mental, por lo que más allá de la controversia lo que nosotros proponíamos era una persona con un currículum que había hecho ya lo propio el año pasado”, explicó.

Teóricamente hoy empezaba otra persona, pero con un horario absolutamente disparatado; nosotros estamos poniéndonos en comunicación para ver qué pasa; el Director de Turismo me confirmó ese horario, es un disparate, la persona a cargo es profesor de educación física, lo que asegura un cierto manejo, el que daría a su vez una capacitación a quien se sumaría la semana entrante”.

"Se debe "aggiornar" la ordenanza de Carrera Médico-hospitalaria"

Moreno también opinó respecto a que se debe modernizar la ordenanza sobre la Carrera Médico-hospitalaria, regulada por una vieja norma, y sostuvo que “desde nuestro bloque siempre hemos abogado porque se encuentre en plena vigencia, pero la cobertura no es tal y de hecho el juicio que pierde el municipio tiene que ver con ello, es una ordenanza que hay que aggiornarla, toda la atención primaria a fines de los ochenta no estaba, y desde el bloque impulsamos que haya un reglamento interno, ya que el servicio de emergencia no lo tiene, y hay otras áreas que tampoco lo poseen, por lo que en estos meses es buen tiempo para poder charlar con los actores y también poder tener una visión acertada para poder redactarla”.

“El servicio es el mismo que hace treinta años, y la medicina ha cambiado de manera vertiginosa, y ha cambiado también el hospital que fue pensado para veinte o treinta mil personas, por lo que se debería adecuar el funcionamiento de acuerdo a la estructura y aparatología que tiene el Hospital”, concluyó.