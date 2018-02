Mercedes Moreno: “la gente no es tonta y ve que las obras no se terminan”

La edil del Frente para la Victoria, Mercedes Moreno atribuyó a “anuncios electorales” lo sucedido con las obras públicas con financiamiento nacional y provincial que, según señaló el jefe de Gabinete Hugo Fernández, están virtualmente paralizadas o corren riesgo de no realizarse. “La gente no es tonta y ve que las obras no se terminan. Coincide la fecha de las elecciones con el cese en los pagos”, consideró.

Por otra parte, dio cuenta de la visita que realizó al CENS de Claromecó, cuyos directivos y docentes realizan acciones para evitar el cierre del servicio. “Detrás del cierre de servicios educativos para adultos se esconde una intención de precarización laboral porque un adulto sin acceso a la capacitación es mano de obra barata”, denunció.