Mercedes Moreno volvió a alertar por los trámites de pensiones “parados”

Tras presentar un pedido de informes en la sesión de ayer, la concejal Mercedes Moreno volvió a alertar por la situación de familias que iniciaron los trámites de pensiones no contributivas, generalmente vinculadas a discapacidad en entornos vulnerables, gestiones que quedaron “paradas” cuando” se despidió a la trabajadora social Valeria Barrere, no se la reemplazó ni se dispuso de un área que tramite pensiones en Tres Arroyos”.

“Estamos hablando de personas con discapacidad pero además dentro de una familia que no está en condiciones económicas de sostener determinados tratamientos, actividades recreativas, entre otros aspectos, para lo que debe estar presente el Estado tal como marca la ley. Sabemos que prácticamente no hubo nuevas altas, pero además, hay demorados trámites que ni siquiera han sido evaluados. Ha quedado allí, en la oficina del Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad, documentación personal de gente, que hace referencia a sus situaciones de salud, económicas, familiares, que ni siquiera ha sido enviada para su gestión”, advirtió.