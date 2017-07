“Merde!”, tributo a Ricardo Listorti en el Festival Latinoamericano de Teatro

Desde el miércoles 19 al 23 de julio Tres Arroyos será la sede del IV Festival Latinoamericano de Teatro, del que participarán compañías y elencos de Argentina, Bolivia, Chile, México, Brasil, Colombia, Uruguay, España y Portugal.

La actividad teatral local estará representada con un espectáculo homenaje al reconocido actor Ricardo Listorti, denominada “Merde!”, escrita por Alcira Lembi, con la colaboración de Andrés Mazzitelli y Javier Oroquieta. Será el viernes 21 a las 19:30 hs. en la Alianza Francesa.

Alcira Lembi y Andrés Mazzitelli estuvieron presentes en los estudios de LU 24 quienes contaron que la obra se gestó a partir de la convocatoria de este festival, tomando como punto de partida distintos textos que compartieron con el reconocido actor Ricardo Listorti, sumado a otros inéditos, que verán la luz por primera vez en este encuentro.

“Me gustó la idea porque me pareció raro el hecho de hacer un tributo que sea dramatizado. Esta propuesta es distinta y desafiante porque de entrada no imaginaba una dramatización sobre eso, pero cuando Alcira me empezó a mostrar los bocetos del guión y la idea que tenía me enganche y aporte alguna cosa relacionada con la música”, expresó Mazzitelli.

En Tanto Lembi explicó por qué el nombre de la obra es “Merde!”: “La palabra es una especie de consigna que se usa mucho en teatro porque según la historia en Francia cuando la gente iba a caballo a ver una obra de teatro, el que hubiera mucha ‘merde’ en las calles significaba que le había ido bien a esa obra”, y agregó: “Es connotativo por todo lo que se va desarrollando a la largo de la obra”.

Cabe destacar que la pieza recrea, en la voz de los actores, fragmentos de algunos de los tantos trabajos interpretados a través del tiempo por Listorti: Príncipe Azul, de Eugenio Griffero, Hamlet, de William Shakespeare, Art, de Yasmina Reza, Por hoy dejamos acá, de Andrés Mazzitelli, y al mismo tiempo, los tres amigos se permiten cuestionarse acerca del trabajo de actor y evocan la pasión con que su amigo vivió siempre esta profesión.