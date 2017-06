Micaela Viñuela: “Cantar tango lleva mucho sentimiento”

Micaela Viñuela tiene 30 años, es una mujer que es sinónimo del baile del tango en nuestra ciudad y en el último Encuentro de Tango en el Club Español también se animó a cantar tango.

En diálogo con LU 24 Viñuela contó que “empecé de muy chica en el tango por mi hermana. Yo escuchaba tango y me aburría, pero me llevaron a bailar tango, con siete años aprendí dos pasitos y desde ese momento no pude dejar de bailar. A los 13 años caí en el folklore, vi bailar a Laura Bracco y unos años después me metí en el ballet municipal a cargo de Jorge Mauri”.

Además Viñuela destacó que “ahora estoy en el tango a través del ballet de Agustina Giuliani, si hablamos de canto fue mi primera vez, cantar tango es algo difícil, lleva mucho sentimiento. Cuando estas delante de la gente sentís un montón de cosas, a mí me ayudó mucho estar acompañada por Jorge Herrera”, y luego agregó: “El 9 de julio vamos a estar bailando con el ballet, no puedo elegir entre el tango y folklore, también he hecho salsa. Tengo una pasión por las motos, voy para todos lados con la moto”.