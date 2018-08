Minadeo y Di Nardo desarrollan una Clínica de Hockey en la ciudad

Con un muy buen acompañamiento de jugadores y entrenadores se realiza este viernes una clínica de hockey, con la presencia de dos históricos de ese deporte: Gabriel Minadeo y Walter Di Nardo.

Minadeo dirigió a Las Leonas hace un par de años y a su vez formó parte del equipo encabezado por “Cachito” Vigil que descolló en Sydney 2000, cuando se consagraron campeonas olímpicas, y luego ganaron la Copa del Mundo, en tanto Di Nardo fue ayudante de Vigil en esa instancia.

Orsili: “Es una gran satisfacción contar con personalidades tan importantes hoy”

En la presentación de los mismos, el director de Deportes, Guillermo Orsili dijo a LU 24 que “es una satisfacción para el deporte de Tres Arroyos porque personalidades importantes de la historia de hockey están capacitando a jugadores, entrenadores y profesores; agradezco a Gabriel que se haya acercado hasta acá y dejar sus conocimientos a los chicos de Tres Arroyos ya que estamos permanente intentando progresar y hacer crecer este deporte tan lindo que es el hockey.

Minadeo: “Amamos a este deporte, creo que falta enseñanza”

Minadeo comenzó su alocución expresando “amamos a este deporte, y lo que más me gusta es enseñar, también soy profe, y creo que lo que falta en Argentina es la enseñanza, clave para progresar por lo que transmitimos experiencias para darles la posibilidad que conozcan cómo se juega internacionalmente hoy día y como fue en sus comienzos”.

“Sigo entrenando nenitas como si fueran Las Leonas”

Respecto a su desempeño con Vigil, Minadeo dijo que “obtuvimos por suerte una medalla en Sydney y a los dos años la Copa del Mundo, y en ese momento fue la explosión, y tuvimos la suerte de tener grandes jugadoras y también a Luciana Aimar, embajadora del hockey; yo pierdo dimensión y sigo entrenando nenitas como si fueran Las Leonas, pero esos abrazos y la experiencia que vivimos es increíble”.

“El hockey creció a nivel técnico y de jugadoras, no tanto a nivel dirigencia”

Respecto a la situación actual, Minadeo dijo que “ese equipo que se conformó en su momento va a ser imposible de armar, con jugadoras como Luciana Aimar, Cecilia Rognoni, Soledad García, Vanina Onetto; pero no son excusas que tendríamos que tener hoy, yo creo que el hockey ha crecido muchísimo y hemos tenido recambios, capaz que no con cracks que hemos tenido en otras épocas, pero creo que también tendremos que hacernos responsables de lo que va sucediendo, ya que esto creció tanto a nivel de técnicos y jugadoras y no tanto a nivel dirigencial, por lo que creo que sería bueno sentarse en algún momento para alinearse en el mismo lugar porque hablamos de procesos que están alterados y esas cosas también se pagan, y creo que hoy después de esta eliminación tenemos la posibilidad de volver a crecer, faltan dos años para los Juegos Olímpicos, y Argentina siempre fue protagonista, y creo que igual tiene muy buenas jugadoras, pero así es el juego: tuvieron una etapa previa muy buena y luego no lo pudieron suplir.

La mochila del “siempre hay que ganar”

“Es verdad que este grupo que me ha tocado entrenar lleva una mochila de las Leonas que siempre hay que ganar, esto no siempre se logra, y el periodismo pone muchas fichas en el sentido que siempre hay que ganar, ojalá salga la enseñanza de lo ocurrido en el Mundial, porque fue un poco sorpresa quedar eliminados tan rápido” dijo.

Di Nardo: “No hay país en el mundo donde se juegue tanto al hockey luego de Las Leonas”

Walter Di Nardo, por su parte se refirió a la modificación sobre todo en el terreno de juego, ya que, según opinó, “el hockey internacional se juega en canchas sintéticas de agua, y en el país, las sintéticas de arena ya han quedado fuera del nivel internacional, por lo que habrá que ponerse de acuerdo entre los clubes en Tres Arroyos para tener una cancha donde poder practicar, y seguramente en tres años los chicos jugarían un poco mejor”.

En cualquier lugar de Argentina se juega

“Si pensamos que en el 2000 fue la explosión de Las Leonas, hoy en cualquier lugar de Argentina se juega al hockey, falta infraestructura en un montón de lugares, pero nosotros, que jugamos desde chicos veíamos en ese entonces que la gente no identificaba a que jugábamos, y hoy día juegan en barrios muy carenciados en todas las villas donde hay escuelas de hockey, por lo que dejo de ser un deporte de elite, y no hay en el mundo un lugar donde se juegue tanto al hockey de mujeres”.

“Las Leonas de hoy tienen la mochila de las de antes pero también sus beneficios”

“Argentina tiene la obligación de estar en todas las semifinales de los torneos del mundo, por el gran número de quienes practican; las Leonas de hoy día tienen la mochila de las de antes pero también tienen sus beneficios, logran muy buenas becas, y es casi un equipo profesional que juega con equipos amateurs, y ahí me parece que hay una diferencia”, concluyó.