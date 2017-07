“Mirar con Perseverancia”: una campaña de la aseguradora para dejar el celular y reforzar vínculos

La compañía de seguros La Perseverancia acaba de lanzar una campaña denominada “Mirar con Perseverancia”, que promueve el buen uso del celular para reforzar los vínculos personales. La campaña consiste en intervenciones artísticas en mesas de confiterías tresarroyenses, donde quienes se sienten podrán disfrutar de una performance en vivo mientras guardan el teléfono móvil en un espacio destinado a tal fin.

“Desde nuestra compañía queremos asegurar que, mirar a nuestros seres queridos directo a los ojos con perseverancia, nos genera mayor confianza recíproca, nos permite mayor intimidad con el otro y nos ayuda a mejorar nuestros vínculos”, indicaron desde el área de Marketing de la aseguradora, que encabeza Emiliano Videla.

“Motivados por la necesidad de hablar mirándonos más a los ojos, volver a disfrutar de las sobremesas familiares, escuchar las necesidades diarias de nuestros seres queridos prestándoles verdadera atención, poner más cuidado de los riesgos que implica andar por las calles tan distraído, mirando solo los celulares, y no poder disfrutar momentos de intimidad con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con los que trabajan con nosotros, nos motivó desde La Perseverancia Seguros, lanzar la campaña “Mirá con Perseverancia”. La inquietud nace de la mano del gerente de Marketing, Emiliano Videla, y el Gerente General Jorge Castiñeira. Los mismos notaron una necesidad urgente de tomar conciencia en el buen uso de los celulares, ya que además de incrementar los accidentes por el uso en vehículos, nos abstrae de la realidad y los vínculos en todo momento”, señalaron desde la firma.

“Entonces, si vas a tomar un café en algunos bares de Tres Arroyos, seguramente vas a encontrar el sector fumadores y no fumadores, pero gracias a esta campaña, ahora también encontraras tu lugar “Mirá con Perseverancia” para disfrutar de la compañía de alguien, sin ser molestado por los celulares de ustedes; el mismo lo guardarás en un mueble especial en tu mesa, donde a través de diferentes párrafos escritos por artistas locales se te invitará a apagarlo durante tu estadía. “Creemos que la propuesta es interesante y es el puntapié inicial para que otros organismos tomen la posta de una iniciativa que realmente nos preocupa. Es importante destacar que al día de hoy el uso de celulares en los vehículos, causa el 20% de los accidentes de tránsito, pero no hay estadísticas de los vínculos que destruye, y ambos problemas se bajan con la toma de conciencia. La propuesta de La Perseverancia Seguros quiere ser, al menos de manera inicial en la ciudad de Tres Arroyos, una ayuda en el cotidiano uso responsable de los teléfonos celulares. Sabemos y somos conscientes que la idea tiene que ser multiplicada en los hogares, empresas y demás lugares donde podemos juntarnos a conversar con otros” aseguró Castiñeira.

Por un mes

“En este compromiso también hemos involucrado a los artistas, quienes participarán a través de reflexiones intervenidas de diferentes formas, para que nos hagan tomar conciencia; esta intervención urbana durará en principio 30 días, en cada mesa de los lugares elegidos, habrá artistas que realizarán obras en vivo en las mesas, y los clientes podrán dejar un mensaje en una hoja, sumándose a la iniciativa y desde La Perseverancia mostraremos en diferentes medios de comunicación, un resumen de lo que pase, para ayudar a fomentar el cambio”, comentó Videla.

Las mesas habilitadas para este servicio “Mirá con Perseverancia” libres de miradas al celular, estarán disponibles a partir del Lunes 17 de Julio, en las confiterías: Sorti, Bonafide e Hipólito.