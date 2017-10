Mirta Tundis en LU 24: “Los jubilados están cada vez peor”

La diputada nacional del Frente Renovador Mirta Tundis, quien busca la reelección por 1País, estuvo esta tarde en LU 24 y aseguró que “los jubilados están cada vez peor””.

Habló de su compromiso con los jubilados y dijo que “con la gestión kirchnerista no pude sacar muchos de mis proyectos en beneficio de la gente porque fui maltratada, me denigraban e insultaba, la verdad que la pasé muy mal y un día termine internada por todo el estrés que tenía. Y con esta gestión me está pasando lo mismo, no me denigran ni me atacan pero tampoco me tratan los proyectos y eso a mí me desilusiona porque yo vine al espacio político con la convicción de trabajar para los jubilados, para hacerles mejor su vida y veo que cada vez están peor”, expresó.

“El mejor momento de los jubilados, y no lo dije yo sino que lo dijo Carlos Imizcoz, un referente que iba a las plazas, fue en la gestión en el PAMI de Santiago de Estrada y de Matilde Menéndez, que él la combatía a más no poder, pero reconocía que tenían de todo”.

Sobre las propuestas, indicó que “venimos planteando que los medicamentos para enfermedades crónicas deben ser gratuitos para todos los jubilados” al tiempo que señaló que “estamos pidiendo la urgente normalización de PAMI”.

El recuerdo de Antoñana

Tundis recordó al recientemente fallecido periodista Edgardo Antoñana, quien fue su compañero en TN. Dijo que se enteró cuando iba rumbo a Benito Juárez y lo describió como “un cabrón de los lindos”.

“Se enojaba por las injusticias y porque no se hacían las cosas bien. Era muy exigente y responsable, un tipazo, de esos periodistas que casi no existen”, añadió.