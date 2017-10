Mirta Tundis en Tres Arroyos: “Más del 76% de los jubilados están en una situación de pobreza”

La diputada provincial del Frente Renovador, Mirta Tundis, llegó esta tarde a Tres Arroyos en el marco de una serie de visitas que vienen realizando funcionarios de 1País por nuestra ciudad y la zona.

La legisladora estuvo acompañada del diputado provincial Pablo Garate, el concejal Julio “Pity” Federico y candidatos del Frente 1País. En contacto con la prensa hizo hincapié en la falta del poder adquisitivo de los jubilados: “En algún momento pensamos que las cosas iban a cambiar pero cambiaron para peor porque la situación es muy delicada, más del 76% de los jubilados están en una situación de pobreza si el INDEC dice que el que gana menos de 15 mil pesos es pobre, y casi un 50% está casi tocando el piso de la indigencia”.

“La verdad que me apena mucho saber lo que están padeciendo los jubilados de esta zona porque a todo lo que ya sabemos que los está afectando, me encuentro con la problemática de atención médica que no pensé que era tan pero tan grave, porque hasta un momento siente que es abandono de persona”, agregó.

Además resaltó que desde la legislatura “estamos pidiendo urgente la normalización de PAMI, ya se lo he pedido al Jefe de Gabinete en el mes de septiembre cuando se presentó en la Cámara, pedimos la medicación gratuita para todos los jubilados con enfermedades crónicas, está es una propuesta de 1Pais, pedimos que en verdad la reparación histórica sea una reparación real que le alcance a todos los jubilados por eso es que seguimos insistiendo también en el haber 14, que es repartir el fondo de garantía de las ganancias”.

En cuanto a la reforma previsional que tiene previsto el gobierno nacional para después de las elecciones indicó que está de acuerdo “pero que no se base en el aumento de la edad jubilatoria, que no se base en la creación de un sistema privado nuevamente, que no se base en modificar la fórmula de movilidad que perjudica el aumento a jubilados, y además por sobre todas estas cosas, el hecho de que tienen la intención de dar una sola vez un aumento al año, en lugar de dar en marzo y septiembre como establece la Ley”.

Finalmente Tundis visitó el Centro de Jubilados, en Pedro N. Carrera 355, donde atendió consultas a jubilados que se acercaron a la entidad por trámites pendientes o a iniciar.