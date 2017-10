Mirta Tundis visitará también Gonzales Chaves y De La Garma

El segundo candidato a concejal por 1País en el distrito de Gonzales Chaves, Juan Pablo Salinas, anunció por LU 24 que la diputada Mirta Tundis estará llegando este mediodía a esa ciudad y que también se dirigirá a De La Garma.

“A las 12.30 horas visitará el Centro de Jubilados local y a las 14.30 llegará a De La Garma, donde en el club Garmense hará un encuentro con jubilados y público en general. Tenemos allí una problemática, donde unos 520 jubilados hace más de 4 meses que no cuentan con una guardia médica para atención y realización de las recetas pertinentes”, dijo.

Recordó que el origen del conflicto “es que los dos médicos del lugar no atienden por PAMI, y tenemos solo dos profesionales de Gonzales Chaves que atienden martes y viernes y solo algunas horas, cuando la gente no tiene hora para enfermarse. Dependemos de PAMI de Chaves y de una oficina en Mar del Plata. Presentamos una carta y esperamos una solución. Es un disparate, más allá de lo político, que un jubilado deba viajar por una receta un día en cuestión a Chaves”, remarcó el candidato garmense.