Misión cumplida. Otro sueño hecho realidad

Estamos dando los últimos pasos por España acompañando a Cristina y Daniel. Dignos y merecedores beneficiados de este viaje que sin dudas va a ser inolvidable para ellos y para nosotros. Al punto tal que Cristina y Picha se van a quedar una semana mas. Nosotros a punto de regresar, muy, pero muy satisfechos que la Radio haya podido cumplir con lo prometido. A riesgo de un incremento de mas del cien por ciento del Euro y el Dólar en el momento que hicimos el anuncio. Hubiera sido mas facil posponer o fijar una nueva fecha o directamente cancelar. Hasta se entendería que no era ni una estafa a la confianza ni a la ilusión. Pero se hizo, se concretó lo pactado. Estamos satisfechos y felices. Hasta le pusimos un toque de audacia. Pero hubo un apoyo decidido y firme de señor Jesús Barbagallo y su gente de Venecia Viajes y Turismo. Sin ello tal vez tendria que haber habido replanteo. Fue fundamental. Tambien debemos reconocer y mucho a nuestros amigos, verdaderos amigos de Fututo SH e Istilart, Javier Gallardo y Silvina Ziljstra y al resto de los auspiciantes. Nos queda todavia algo de “gusto a poco” pero no perdemos la esperanza de volver con el mismo fin el año que viene. Tal vez hoy sea una quimera. Pero es bueno hacerle frente todos los desafios difíciles. Gracias tambien a los que a lo largo de estos ocho días hicieron posible que LU24 se siga escuchando como siempre, con su voz fuerte y clara. Entre todos, con la misma meta, las cosas no son tan difíciles de hacer. Gracias grandes. Silvia y José Luis Basualdo y Victoria Gianelli.