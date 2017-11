Moirano, De Leo, Centeno, Antinori y Garate en el top 20 de los legisladores bonaerenses del año

La edición 2017 de los Premios Parlamentario bonaerenses tiene como máximos ganadores a dos legisladores del espacio oficialista: el presidente de bloque de senadores de Cambiemos, Roberto Costa, y el diputado marplatense Maximiliano Abad. Fueron escoltados por los opositores Jorge D’Onofrio, de 1País, y Walter Abarca, de FpV-PJ, respectivamente. En la edición 24º, en el marco de un año que se ha caracterizado por la escasa actividad propiamente legislativa, aparecen entre los primeros 20 puestos de los senadores Nidia Moirano (3), Andrés De Leo (5) y Julieta Centeno Lascano (11, nacida en Tres Arroyos), y de los diputados Rosío Antinori (8) y Pablo Garate (17) .

“La senadora de Cambiemos Nidia Moirano, que comenzará a transitar el tercer año de su segundo mandato, también ha sido reconocida por sus pares entre las más laboriosas. La legisladora de Bahía Blanca es una de las hacedoras legislativas de Cambiemos en la Cámara alta y su responsabilidad pasa por timonear la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, una tarea que nunca resulta sencilla, y más si tenemos en cuenta la situación de paridad que se vivió este año”, destaca el sitio Parlamentario.com .

En la Cámara alta el más destacado es el senador de Escobar Roberto Costa, un legislador de vasta trayectoria legislativa que transita los últimos días de su tercer mandato como senador bonaerense, pero acaba de ser reelegido por un nuevo mandato; también fue diputado y tuvo un paso por el Congreso de la Nación como diputado nacional.

No es la primera vez que ocupa un lugar en esta selecta lista de destacados. De hecho, fue el principal galardonado en 2013, 2015 y 2016.

El senador Costa está culminando su primer período como jefe de la bancada del oficialismo, un desafío distinto en lo personal, si tenemos en cuenta que en su transcurrir legislativo estuvo básicamente en espacios opositores, no en la conducción de bloques numerosos y menos uno oficialista, como es este caso.

Mientras que el principal galardonado en la Cámara baja, el diputado Maximiliano Abad, es un emergente político de la nueva generación de dirigentes que parecería tener como destino ser una de las caras visibles de lo que empieza a germinar en Cambiemos.

Por primera vez logra ingresar en los distinguidos de Parlamentario este diputado de la ciudad de Mar del Plata, donde ofició como jefe de campaña en las pasadas elecciones.

Ambos fueron escoltados por dos legisladores de la oposición. En los dos casos, se trata de una oposición que buscó ser constructiva y dialoguista, aunque no faltaron las horas de tensión.

En la Cámara de Senadores, el escolta es el senador de Pilar Jorge D’Onofrio, un legislador que ha pasado por varias facetas en la Cámara alta. No es la primera vez que ocupa un lugar en esta selecta lista de destacados, de hecho fue el principal galardonado en 2010 y 2012.

Este senador está dando los primeros pasos de una etapa diferente en su camino por la Legislatura provincial: hoy preside la bancada de senadores de 1País, pero a partir del 10 de diciembre será parte de la Cámara baja provincial, habrá que ver en qué rol.

Precisamente en ese ámbito el escolta es el diputado Walter Abarca, que por primera vez integra esta lista selecta de los legisladores considerados más laboriosos.

Abarca tuvo la responsabilidad de conducir un bloque peronista que fusionó distintas expresiones y que se denominó FpV-PJ. La cosa funcionó bastante bien, pero finalmente el bloque no parece tener mucho futuro. Se abre así una nueva instancia dentro del recorrido político de este diputado que aun tiene dos años más de su segundo mandato.

Como bien se sabe, los Premios Parlamentario se otorgan a partir de una encuesta que se realiza entre los legisladores de ambas cámaras, de la que también participan asesores y periodistas de los diferentes medios que cubren la actividad legislativa provincial.

Se trata de una encuesta “cerrada”, donde cada participante debe seleccionar cinco legisladores a los cuales les corresponde un puntaje que se acula y proporciona el resultado.

En esta oportunidad, se entregaron un total de 305 planillas, de las cuales 276 correspondieron a legisladores y asesores y 29 a la prensa especializada. Fueron contestadas, y entregadas en tiempo y forma la totalidad de las planillas entregadas a la prensa y 198 de las entregadas en los despachos de los legisladores, lo que arroja una participación positiva del 74,42% de los consultados.

Los Premios Parlamentario buscan poner en evidencia el trabajo legislativo, es decir el desempeño de los representantes en las comisiones y en el recinto a la hora de las exposiciones o debates, como así también las presentaciones realizadas por el legislador, como proyectos propios.

El resultado de las encuestas estaría reflejando el desempeño de los legisladores de manera integral, más allá de las evaluaciones particulares que se pueden exponer y de los análisis cuantitativos que en ocasiones se esgrimen. No dejando por ello de ser una muestra relativa del acontecer puertas adentro del Palacio Legislativo.

Cámara alta

El senador bonaerense Roberto Costa, que por cuarta vez logra el premio mayor de esta tradicional distinción, aparece como uno de los legisladores más experimentados de este nuevo tiempo y sin dudas es uno de los articuladores imprescindibles de este cuerpo.

Costa, que fundó la bancada macrista en el Senado bonaerense con dos miembros hace algunos años atrás, este año timoneó una bancada de Cambiemos con 16 integrantes, pero a partir del 10 de diciembre Cambiemos contará con 29 senadores. El senador del noreste del conurbano es testigo fiel de ese crecimiento y tal vez su rol haya contribuido a ese proceso expansivo de la fuerza oficialista.

Sucede que nadie discute que este avezado legislador sigue siendo una pieza clave en el funcionamiento del Cuerpo. No solamente en el recinto, donde de por sí el jefe de banda oficialista tiene rol protagónico, sino que Costa termina siendo en muchos casos el hacedor de respuesta posible a las necesidades que atraviesa el gobierno de María Eugenia Vidal.

Hay un nuevo bloque del oficialismo a la vista, que se alistará en pocos días y habrá una nueva conducción de esa bancada; cuesta imaginar que Costa no siga conduciendo ese colectivo. El número de integrantes de la bancada hace que la situación sea más previsible, pero siempre requerirá de capacidad política para conducirla.

En la lista sigue el senador Jorge D’Onofrio, presidente de la bancada de 1País y conocido por todos los seguidores de estos premios, pues siempre el legislador es uno de los actores principales de este Cuerpo desde hace muchos años. D’Onofrio se llevó la réplica de la cúpula del Congreso de la Nación, réplica que representa la máxima distinción de estos premios, en dos ocasiones anteriores, en 2010 y 2012.

Desde el primer momento que D’Onofrio apareció por el Senado provincial dejó en claro que su tránsito no iba a ser en vano, a toda su actividad le imprime un ritmo de trabajo que no resulta fácil igualarlo. Constructor del espacio massista en la provincia, aunque su ingreso a la Legislatura fue por Unión Pro, allá por 2009, el senador es alguien que permanentemente está buscando dotar de contenido a la formación y atiende en varios frentes. Y como no podía ser de otra manera, este reconocimiento responde en parte a ello. D’Onofrio seguro tiene respuestas a los problemas de fondo que deben resolverse en la provincia.

La senadora de Cambiemos Nidia Moirano, que comenzará a transitar el tercer año de su segundo mandato, también ha sido reconocida por sus pares entre las más laboriosas. La legisladora de Bahía Blanca es una de las hacedoras legislativas de Cambiemos en la Cámara alta y su responsabilidad pasa por timonear la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, una tarea que nunca resulta sencilla, y más si tenemos en cuenta la situación de paridad que se vivió este año.

La condición de ser titular de ACA, le impone a la legisladora de la sexta sección electoral ser el primer eslabón de los acuerdos que luego se despliegan, sin su trabajo sería difícil imaginar todo lo alcanzado este año en el Senado.

A continuación es el lugar de reconocimiento del senador Santiago Carreras, que por primera vez también aparece aquí entre los más laboriosos. El representante de la populosa tercera sección electoral, ha sido durante este año una de las principales voces de la oposición, y ocupó un espacio relevante en el bloque que integra: el Frente para la Victoria-PJ.

Pese a sus jóvenes 37 años, transita su segundo período en la Legislatura y participa de siete comisiones, destacándose principalmente su labor en Modernización del Estado, Participación Ciudadana e Innovación Tecnológica y Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, que lo tienen como vicepresidente.

Ya con mayor inserción por los pasillos del Senado bonaerense, el legislador bahiense Andrés De Leo logra ser reconocido, por segundo año consecutivo por sus pares como uno de los destacados por su labor del Cuerpo.

Integrante de Cambiemos y referenciado con la diputada nacional Elisa Carrió, se erigió como una voz trascendente en la mesa interna de debate del oficialismo. Además, debido a su profesión -contador público-, hace que tenga una activa participación en discusiones relacionadas a los presupuestos, tan en vilo durante 2017 y hacia allí parece apuntar este bahíense.

En la nómina de los más laboriosos aparece Daniel Barrera, senador de dilatada trayectoria no sólo en la Legislatura bonaerense, en donde transita su sexto año, sino también en la política. Su experiencia lo convirtió en uno de los bastoneros de la oposición, que en la Cámara alta, a diferencia de Diputados, no se dispersó tanto. También fue una voz clara del peronismo que supo explicitar las distintas posiciones que se fueron adoptando en este Cuerpo legislativo aquellos legisladores que tiene su origen de elección en el FpV.

La senadora de Cambiemos Lorena Petrovich es otra de las elegidas por sus pares para ser galardonada con esta distinción, y por primera vez participa de esta selección.

La oriunda de Lanús, es la presidenta de una de las la comisiones que interesa a la gestión de María Eugenia Vidal, como es Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional. En su rol de legisladora, también ha tenido un rol activo en las diversas comisiones que integró este año: Niñez, Adolescencia y Familia, Seguridad Vocal, Comercio Exterior, Mercosur y Política de Integración Regional, Reforma Política y Régimen Electoral e Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad.

José Luis Pallares, representante del massismo en el Senado, es otro de los reconocidos por sus colegas como uno de los más laboriosos. Con un bloque que el año próximo perderá integrantes de peso, el representante de Lanús ocupará un rol trascendente en el nuevo escenario, tal como lo viene desplegando en estos tiempos.

El experimentado legislador de Lanús no es la primera vez que aparece entre los distinguidos, seguramente no será la última.

Pese a ser parte de un monobloque, Malena Baro logró visualizarse y ser destacada como una de las senadoras más trabajadoras. En estos cuatro años de gestión, la legisladora juninense estuvo en debates de trascendencia y se las ingenió, teniendo una alianza estratégica con el oficialismo, para mostrar su fortaleza política y generar alternativas conducentes.

Baro, como buena parte de sus ocho años que lleva en el recinto de senadores, presidió la Comisión de Presupuesto en este cuerpo y desde allí siempre supo aportar lo suyo que en definitiva podría ser el origen de esta distinción.

Cierra esta lista de reconocidos por los Premios Parlamentario, el senador Federico Susbielles, integrante del bloque del FpV-PJ, procedente de la ciudad de Bahía Blanca.

El senador opositor supo hacerse un espacio, por primera vez, en esta selecta lista de distinguido, con un trabajo constante a lo largo de su corta estadía en la Cámara alta.

En la Cámara baja

La edición 2017 de los Premios Parlamentarios de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tiene al legislador de Cambiemos Maximiliano Abad como su máximo exponente.

El joven abogado, además de tener un rol clave en la campaña legislativa de este año en su distrito, General Pueyrredón, mostró personalidad en los debates en la Cámara y fue uno de los exponentes de su bloque. Su permanencia en temas de agenda hizo que como diputado trascienda entre sus pares que, siendo oficialistas u opositores, vieron en él una vocación de diálogo y de construcción.

Una de las iniciativas que tuvo, que le permitió a María Eugenia Vidal y su gabinete oxigenar un inconveniente en la gestión, fue aumentar la periodicidad de los descuentos en compras de supermercados con la tarjeta de Banco Provincia. Así, el oficialismo evitó un problema previo a las elecciones.

Además, la iniciativa de ponerle un freno y prohibir las candidaturas testimoniales en la provincia, seguramente será parte del debate durante el período de sesiones 2018.

Pese a sus 40 años, tiene una dilatada trayectoria en política universitaria y también en su distrito. Nacido en Ranchos, adoptó de muy pequeño a Mar del Plata como su ciudad y allí, siendo uno de los representantes de Franja Morada, se desempeñó como presidente de la Federación Universitaria Marplatense y de la Federación Universitaria Argentina. Luego ocupó durante dos períodos una banca en el Concejo y desde el 2015 está en la Legislatura.

En segundo lugar aparece Walter Abarca, que durante este año se desempeñó como el presidente del bloque FpV-PJ. Su permanente insistencia con proyectos y su experiencia en la Legislatura fueron suficientes para ser votado como uno de los diputados más laboriosos.

Pese a las fracturas en el peronismo, el oriundo de Saladillo que transita su sexto año en la Legislatura supo erigirse como uno de los referentes del espacio, lo que permite avizorar que será uno de los que intentará encabezar una unificación para el 2018, si es que finalmente se da.

Completa el podio el diputado reelecto en octubre de este año por la sexta sección electoral, Santiago Nardelli. Su experiencia legislativa no sólo le permitió ser elegido por el voto popular, sino también estar entre los legisladores más trabajadores del año.

El legislador de Bahía Blanca desplegó su vocación política, más allá de su bajo perfil, y este año estuvo como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. En 2015 también había sido elegido para integrar esta nómina.

Luego es el turno de la diputada del Frente para la Victoria Rocío Giaccone, que en su sexto año de mandato tuvo importantes responsabilidades de conducción en su bloque; y cumplió con creces.

La dirigente juninense es por primera vez elegida para esta distinción por su labor legislativa pero al mismo tiempo como una de las máximas exponentes políticas de La Cámpora, esa organización que ahora está experimentando una nueva etapa histórica ya un tanto alejada del poder y como una expresión más del actual peronismo.

El quinto lugar es para Marcelo Daletto, figura que se convirtió en clave para el oficialismo en lo que fue la sanción del Presupuesto. En su segundo año de mandato logró afianzar su vocación de aceitar vínculos con la oposición, como ya lo había hecho en 2016.

De dilatada trayectoria en la política, su permanente búsqueda de consenso le permite al oriundo de Chacabuco estar por segundo año consecutivo entre los más laboriosos.

Alejandra Lorden, diputada por la séptima sección electoral, es distinguida con este galardón por segundo año consecutivo. Presidente de la Comisión de Salud Pública, ha generado una agenda propia en los temas de su competencia ganándose el respeto de sus pares. Además, la diputada de Cambiemos, de origen radical, ha logrado afianzar un vínculo con la agenda general de la legislatura y hoy ya emerge como una de las referentes del bloque oficialista en la Cámara baja.

El primer reconocido de los diputados referenciados a nivel nacional con Sergio Massa es Ramiro Gutiérrez, un abonado de estas distinciones desde su llegada a la Cámara baja, lo que le valió en 2015 obtener el galardón mayor.

Su mirada sobre temáticas relacionadas a la Justicia le ha permitido ocupar un rol preponderante en el espacio opositor. A su vez, la salida de algunos referentes del massismo de la Cámara baja, posicionan al oriundo de Dolores como una de las figuras más importantes de su espacio para el 2018. Actualmente ocupa la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

La oriunda de Tres Arroyos, Rosío Antinori, nuevamente recibirá la distinción por su labor parlamentaria. Con enorme capacidad en temas de Energías Renovables, ha logrado consolidarse como una de las voces importantes en la temática del oficialismo.

La diputada además fue reelecta en su cargo por la sexta sección electoral y tendrá cuatro años más en la Cámara baja para continuar trascendiendo.

Otros de los elegidos para integrar la nómina de legisladores más laboriosos es Avelino Zurro. Pese a su juventud y su corto recorrido legislativo, el diputado del Frente para la Victoria logró ganarse su propio lugar.

De profesión abogado, el oriundo de Pehuajó integra las comisiones Asuntos Regionales y del Interior; Asuntos Constitucionales y de Justicia y Relaciones Parlamentarias. Tendrá, durante los próximos dos años, que seguir fortaleciendo su lugar en la legislatura, pero por lo pronto ya insinúa bastante.

Aparece también entre los más laboriosos la legisladora de 1 País Valeria Arata. Durante este año ha participado en seis comisiones siendo una de las voces más constantes en las sesiones de su bloque.

Pese a su corta edad, la diputada oriunda de General Arenales transita su segundo año de su segundo mandato como legisladora provincial y ha sabido hacerse un lugar en esta selección.

Los mejores

Senado

1 Roberto Costa (Cambiemos) 139

2 Jorge D’Onofrio (1País) 131

3 Nidia Moirano (Cambiemos) 129

4 Santiago Carreras (FpV-PJ) 118

5 Andrés De Leo (Cambiemos) 112

6 Daniel Barrera (FpV-PJ) 109

7 Lorena Petrovich (Cambiemos) 107

8 José Luis Pallares (1País) 105

9 Malena Baro (Indep.) 103

10 Federico Susbielles (FpV-PJ) 101

11 Julieta Centeno Lascano (Cambiemos) 97

12 Patricio García (Peronista) 95

12 Sebastián Galmarini (1País) 95

14 Magdalena Sierra (FpV-PJ) 93

14 Gervasio Bozzano (FpV-PJ) 93

16 Carolina Szelagowski (Peronista) 91

17 Micaela Ferraro Medina (1País) 90

18 Juan Pablo Allan (Cambiemos) 89

19 Darío Díaz Pérez (FpV-PJ) 88

20 Alejandro Urdampilleta (Peronista) 86

Diputados

1 Maximiliano Abad (Cambiemos) 137

2 Walter Abarca (FpV-PJ) 129

3 Santiago Nardelli (Cambiemos) 121

4 Rocío Giaccone (FpV) 115

5 Marcelo Daletto (Cambiemos) 111

6 Alejandra Lorden (Cambiemos) 109

7 Ramiro Gutiérrez (1País) 105

8 Rosío Antinori (Cambiemos) 101

9 Avelino Zurro (FpV) 98

10 Valeria Arata (1País) 95

11 Manuel Mosca (Cambiemos) 92

12 Mónica López (Peronismo) 90

13 Mario Giacobbe (Justicialismo Bonaerense) 88

14 Ricardo Lissalde (1País) 85

15 Lucía Portos (FpV) 84

16 Ricardo Moccero (FpV-PJ) 82

17 Pablo Garate (1País) 81

18 Rubén Eslaiman (1País) 79

19 Sandra Paris (Cambiemos) 76

20 Karina Nazábal (FpV) 75